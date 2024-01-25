Відмовились від миру: в КНДР знесли пам'ятник, який символізував об'єднання двох Корей (фото)

"Арка Возз'єднання" стояла у Пхеньяні на честь угоди про можливе примирення між Північною та Південною Кореєю. Тепер замість неї — порожнє місце.

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У столиці Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР, Північної Кореї) зруйнували монумент "Арка Возз'єднання", який символізував можливість примирення та об'єднання двох частин Кореї — Північної та Південної. Перед цим голова КНДР Кім Чен Ин виступив з заявою, у якій запевнив, що мир двома країнами неможливий. Про ситуацію у столиці КНДР написали на порталі NKNews.

На порталі опублікували супутникові світлини, на яких видно зміни у точці, де стояла Арка Возз'єднання. На світлині, зробленій 8 січня 2024 року можна розгледіти споруду, а на світлині від 23 січня її вже немає.

Арка Возз'єднання - фото, зроблена 8 січня 2024 року Фото: nknews Арка Возз'єднання - фото, зроблена 23 січня 2024 року Фото: nknews

Автори статті зазначають, що точно не встановили, коли саме знесли монумент. Орієнтовно, він ще стояв 19 січня, однак не ясно, якого дня до 23 січня стались руйнування.

Події в КНДР — деталі

Зазначимо, 15 січня голова КНДР Кім Чен Ин виступив з програмною промовою на 10 сесії Всенародних зборів.

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Політик спершу розповів присутнім про досягнення країни у різних сферах, а потім заявив, що планує внести зміни в Конституцію країни. Серед іншого, він пропонує вилучити з головного закону будь-які слова, які говорять про можливість миру з Республікою Корея — "примирення", "об'єднання" тощо. На його думку, народ цієї країни настільки змінився під впливом США і настільки готовий воювати, що подальші домовленості не можливі.

Тоді ж Кім Че Ин заявив, що потрібно знести монумент "Трьох пам'ятників Великої хартії вольностей на честь об'єднання вітчизни".

Кім Чен Ин - про знесення пам'ятника Кім Чен Ин - про можливість нападу на Південну Корею Кім Чен Ин - про зміни в Конституції

"Арка Возз'єднання" — монумент, висотою 30 м і шириною 60 метрів. Споруду звели з мармуру на південній околиці столиці КНДР Пхеньяну у 2001 році на честь домовлености двох Корей у 1972 році.

Більш як 50 років тому уряди Північної та Південної Кореї підписали угоду з трьох пунктів, яка давала надію на майбутній мир. Зокрема, домовились про об'єднання без втручання третіх країн, незалежно від ідеології і мирно.

"Арка Возз'єднання" - як виглядала Фото: Вікіпедія "Арка Возз'єднання" - вигляд з космосу Фото: Google Maps

Зазначимо, лідер КНДР зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним восени 2023 року у Владивостоку. Про підсумки зустрічі повідомили мінімум інформації — у ЗМІ написали про укладання взаємовигідних угод. Після цього західні розвідки заявив, що Північна Корея поставили ЗС РФ 1 млн снарядів, які надійшли на поле бою залізницею.

Нагадуємо, 24 січня у ЗМІ повідомили про дії Північної Кореї у Жовтому морі: стався запуск десятка крилатих ракет. 25 січня стало відомо, що КНДР випробувала нову крилату ракету.