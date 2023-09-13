"Дружитимуть" і надалі: у РФ пояснили, чим торгуватимуть з КНДР в обхід санкцій ООН

Росія планує формально і далі підтримувати резолюції ООН, які стосуються Північної Кореї. Речник Кремля стверджує, що це не завадить їй діяти у власних інтересах і торгувати чим завгодно.

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13 вересня президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Владивостоці. Головна мета зустрічі, як припускає Пентагон, — купівля снарядів для ЗС РФ. Між тим ООН наклало на КНДР санкції у зв'язку з ядерними випробуваннями, — речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, як цю проблему вирішить країна-агресор.

Пєсков заявив, що Росія, яка є постійним членом Радбезу ООН, й надалі буде підтримувати санкції, якщо питання підніматиметься в ООН. Однак це не завадить розвивати російсько-північнокорейські відносини, наголосив речник. При цьому зазначив, що рішення ООН не приймаються до уваги взагалі.

"Це не може, не повинно і не буде перешкодою для розвитку російсько-північнокорейських відносин", — заявив Пєсков.

Також представник Кремля стверджує, що планується співпраця "на благо" народів обох країн і підтвердив наміри КНДР "розвивати зв'язки" з Росією.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина: деталі

Зазначимо, про можливість закупівлі Росією снарядів у КНДР стало відомо в середині літа 2023 року — саме тоді міністр оборони Сергій Шойгу відвідав цю країну з візитом. На початку вересня посадовці обох країн підтвердили, що можлива зустріч на найвищому рівні між очільниками Росії та Північної Кореї. Зустріч відбулась 13 вересня: Кім Чен Ин прибув на неї поїздом, а для перемовин обрали ракетодром "Владивосток".

У мережі можна знайти перелік санкцій, які наклала на КНДР міжнародна спільнота у зв'язку з ядерними випробуваннями, які відбулись у 2006 році.

Зокрема, ООН прийняла дев'ять резолюцій, щоб обмежити торгівлю наступними товарами:

імпорт військових матеріалів, предметів розкоші, зброї, устаткування для військових досліджень, конденсату природного газу, а також грошові перекази;

експорт золота, ванадію, титану, рідкоземельних металів, вугілля та заліза, міді, нікелю, цинку та срібла, морепродуктів, сирої нафти та нафтопродуктів, текстилю, харчових продуктів, машин та електрообладнання.

Також на КНДР накладали санкції США та ЄС. Вони стосуються аналогічного списку товарів та технологій.

Нагадуємо, військові експерти проаналізували атаку дронів та безпілотників ЗСУ на базу ЗС РФ в Севастополі, під час якого пошкоджено судноремонтний завод і два кораблі. Експерти стверджують, що відбулась унікальна операція, аналогів якої історія не знала.