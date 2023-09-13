"Будут "дружить" и дальше: в РФ объяснили, чем будут торговать с КНДР в обход санкций ООН

Россия планирует формально и дальше поддерживать резолюции ООН, касающиеся Северной Кореи. Представитель Кремля утверждает, что это не помешает ей действовать в собственных интересах и торговать чем угодно.

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13 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во Владивостоке. Главная цель встречи, как предполагает Пентагон, — покупка снарядов для ВС РФ. Между тем ООН наложило на КНДР санкции в связи с ядерными испытаниями, — спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, как эту проблему решит страна-агрессор.

Песков заявил, что Россия, которая является постоянным членом Совбеза ООН, и в дальнейшем будет поддерживать санкции, если вопрос будет подниматься в ООН. Однако это не помешает развивать российско-северокорейские отношения, подчеркнул пресс-секретарь. При этом отметил, что решения ООН не принимаются во внимание вообще.

"Это не может, не должно и не будет препятствием для развития российско-северокорейских отношений", — заявил Песков.

Также представитель Кремля утверждает, что планируется сотрудничество "на благо" народов обеих стран, и подтвердил намерения КНДР "развивать связи" с Россией.

Встреча Путина и Ким Чен Ына: детали: встреча Путина и Ким Чен Ына: детали

Отметим, о возможности закупки Россией снарядов у КНДР стало известно в середине лета 2023 года — именно тогда министр обороны Сергей Шойгу посетил эту страну с визитом. В начале сентября чиновники обеих стран подтвердили, что возможна встреча на высшем уровне между руководителями России и Северной Кореи. Встреча состоялась 13 сентября: Ким Чен Ын прибыл на нее поездом, а для переговоров выбрали ракетодром "Владивосток".

В сети можно найти перечень санкций, которые наложило на КНДР международное сообщество в связи с ядерными испытаниями, состоявшимися в 2006 году.

В частности, ООН приняла девять резолюций, чтобы ограничить торговлю следующими товарами:

импорт военных материалов, предметов роскоши, оружия, оборудования для военных исследований, конденсата природного газа, а также денежные переводы;

экспорт золота, ванадия, титана, редкоземельных металлов, угля и железа, меди, никеля, цинка и серебра, морепродуктов, сырой нефти и нефтепродуктов, текстиля, пищевых продуктов, машин и электрооборудования.

Также на КНДР накладывали санкции США и ЕС. Они касаются аналогичного списка товаров и технологий.

Напоминаем, военные эксперты проанализировали атаку дронов и беспилотников ВСУ на базу ВС РФ в Севастополе, во время которого повреждены судоремонтный завод и два корабля. Эксперты утверждают, что состоялась уникальная операция, аналогов которой история не знала.