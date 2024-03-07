Продаж нафти й обхід санкцій: у РФ є можливість воювати ще 2 роки, — розвідка Литви

За даними литовської спецслужби, є кілька аспектів, які дозволять противнику далі воювати проти України. Додатково Кремль має намір розмістити свої війська вздовж кордону з НАТО.

Російська Федерація може вести війну проти України з такою ж інтенсивністю ще щонайменше два роки. Про це повідомили представники литовської військової розвідки, передає Reuters.

За їхніми даними, у противника достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати агресію. Така спроможність у них є за рахунок високих цін на нафту, обхід міжнародних обмежень у вигляді санкцій, а також різних державних інвестицій.

У спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки і безпеки при Міністерстві національної оборони Литви написали, що Кремль після початку повномасштабної війни реформував і зміцнив пошарпану під час бойових дій на фронті армію, і сталося це ще минулого року. Тепер президент Росії Володимир Путін перебуває на шляху до того, щоб розширити свій військовий потенціал уздовж усього кордону з НАТО.

"Москва здатна оцінити витягнуті уроки і підвищити свою боєздатність", — ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року в розвідці Естонії також заявляли, що РФ може продовжувати війну в Україні в сьогоднішніх масштабах. Її бюджет дозволяє це робити і найближчими роками лише зростатиме.

21 лютого в ГУР розповіли про цілі окупантів в Україні до виборів президента РФ. За словами заступника голови української розвідки Вадима Скібіцького, противник має намір перейти в активну оборону, щоб утримати захоплені території під своїм контролем. При цьому активність на фронті продовжиться.