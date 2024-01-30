Війна має бути на території РФ: Данілов анонсував більше атак по об'єктах РФ

За словами секретаря РНБО, Україна продовжить атакувати об'єкти на території Росії зброєю вітчизняного виробництва, якість якої стає все кращою.

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В умовах затримки допомоги від західних партнерів Україна продовжить уражати об’єкти на території Росії, які дотичні до військової компоненти. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі японській програмі "Новини 1930".

За його словами, атаки по об’єктах на території Росії здійснюються не західною зброєю. Для таких атак Україна використовує зброю вітчизняного виробництва, якість якої стає все кращою.

Данілов пояснив, що залізниці, нафтові та газові сховища напряму дотичні до російської армії, адже саме на цих нафтосховищах зберігається пальне, яким користується російська армія. Відтак, такі об’єкти мають бути знищеними.

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Секретар РНБО анонсував більше ударів по військових об’єктах на території Росії. Зокрема, Україна не зупиниться поки окупанти не покинуть українську територію.

"Війна не повинна бути тільки на нашій території, війна має бути на території Російської Федерації, тому що вони – агресор, і все, що стосується військової компоненти на території Росії, має бути знищено", — сказав Олексій Данілов.

Також він підтвердив, що удари по військових об’єктах у Росії, зокрема у Санкт-Петербурзі, Курську, Воронежі, Москві та інших територіях, були зроблені українською зброєю.

Зброя українського виробництва

Як повідомляли у Міністерстві оборони, цього року Україна робитиме ставку на виробництво власного озброєння та на кооперацію із західними партнерами.

Зокрема, Україна планує збільшити виробництво як боєприпасів, так і бронетехніки, засобів протиповітряної оборони та безпілотників, які здатні долітати на великі відстані та завдавати ударів по території РФ.

24 січня Олексій Данілов заявляв, зброя українського виробництва може уражати російські об’єкти та не бути виявленими російськими засобами протиповітряної оборони.

До прикладу, як розповідав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, дрони, які атакували Ленінградську область у ніч на 18 січня, були українського виробництва. Вони пролетіли 1250 кілометрів.

Також Камишін наголошував, що Україна може виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, які можуть літати на великі відстані.

Нагадаємо, на початку січня заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповідав, що Міністерство оборони України завершило випробування комплексу з ПТРК "Штурм-СМ". Мобільний протитанковий комплекс розробили ще до початку повномасштабної війни.

Також наприкінці грудня у Мінстратегпромі повідомляли, що Україна у п’ять разів наростила виробництво БТРів. Втім зазначалося, що локальне виробництво ще не може забезпечити всі потреби українських військових у техніці.