"Не витягуємо": полковник пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступ

Весною буде серйозна динаміка на полі бою, якщо росіяни матимуть ресурс для ведення наступу. Однак в разі його відсутності можлива оперативна пауза, розповів колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що російсько-українську війну на паузу може поставити лише відсутність ресурсів. Про це він повідомив у коментарі "ТСН.ua".

"Весна як сезонне явище навряд чи поставить війну на паузу. Війну на паузу може поставити відсутність ресурсів", — сказав Владислав Селезньов.

З його слів, інтенсивність бойових дій не вщухає, оскільки в росіян є великий ресурс, який вони намагаються трансформувати в територіальні здобутки. На думку Селезньова, цією весною буде серйозна динаміка, якщо противник матиме ресурс для ведення наступу, або оперативна пауза, якщо ресурси будуть вичерпані.

Як діятимуть ЗСУ весною

Владислав Селезньов вважає, що цьогорічна весна та весь рік для українських військових пройдуть під гаслом "стратегічної оборони". Частини та підрозділи, які перебувають на лінії бойового зіткнення, стримуватимуть російські спроби, будуть формуватися стратегічні ресурси й резерви для українських майбутніх наступальних операцій. Мова йде не лише про накопичення зброї і боєприпасів, але й про формування мобілізаційних ресурсів.

Експерт зауважив, що інтенсивність і фінальні акорди цього процесу напряму залежать від того, як швидко ухвалять кейс військово-технічної допомоги від США.

"Очевидно, що самотужки ми цю опцію не витягуємо, навіть підтримка наших європейських партнерів не спроможна повністю задовольнити усі поточні потреби української армії", — додав він.

Нагадаємо, 27 лютого головнокомандувач британських Збройних сил Ентоні Радакін заявив, що ЗСУ не утримуватимуть ініціативу на фронті протягом декількох місяців. З його слів, актуальною залишається проблема дефіциту боєприпасів.

26 лютого президент України Володимир Сирський заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський готує два плани подальших дій щодо війни. Він наголосив, що все залежить від допомоги США.