ЗСУ вибили підрозділи ЗС РФ із села Тоненьке під Авдіївкою, — Bild (фото, відео)

Українське командування не підтверджувало втрату чи повернення контролю над Тоненьким. При цьому аналітики з Інституту вивчення війни впевнені, що село втрачене більш як на половину площі.

Російські підрозділи не контролюють село Тоненьке, розташоване західніше Авдіївки у Донецькій області. Про це свідчать кадри з місця подій, на яких зафіксовано удари артилерії ЗС РФ. Про ситуацію на Авдіївському напрямку розповів оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке (Julian Röpcke) у дописі у соцмережі X (Twitter).

Військовий оглядач опублікував допис про Тоненьке увечері 6 березня. З його слів, населений пункт перебуває під контролем ЗСУ. Тим часом ЗС РФ завдають ударів з РСЗВ по позиціях, які у росіян відбили українці.

Як доказ, Рьопке навів скриншот відео, на якому артилерія ЗС РФ стріляє по деякому населеному пункту. Поруч — карта бойових дій, яка показує, що це Тоненьке — якби там були росіяни, то обстрілу не було б.

Бої під Авдіївкою - удари арилерії ЗС РФ Фото: Джуліан Рьобке

У мережі можна відшукати запис, на який посилається оглядач Bild. OSINT-розслідувач з ніком MilitarySummary встановив орієнтовну дату події — 5 березня, та координати удару — це точка 48.13947, 37.64502. Вказана місцевість — крайня околиця села Тоненьке.

Бої під Авдіївкою — що відомо про Тоненьке

Зазначимо, на онлайн-карті бойових дій DeepState не було вказано, що село Тоненьке потрапило під контроль російських загарбників.

Бої під Авдіївкою - точка удару РФ 48.13947, 37.64502 5 березня Фото: DeepStateMAP

При цьому у звіті Генштабу ЗСУ також не згадувалось про втрату чи повернення контролю над Тоненьким. Станом на ранок 7 березня ворог на Авдіївському напрямку атакував українські позиції 21 раз. Один з напрямків атак — село, згадане Рьопке. Також відбулись штурми біля Бердичів та Первомайського.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни у аналітичному звіті, опублікованому 7 березня, повідомили, що Тоненьке начебто частково перебуває під контролем ворога. За їхніми оцінками, ідеться про втрату "від третини до двох третин" села.

Нагадуємо, 4 березня у виданні Bild заявили, що ситуація під Авдіївкою складна і Сили оборони з великими проблемами втримують позиції. Водночас представник українського командування пояснив, що на цьому відрізку фронту почали будувати фортифікації у грудні 2023 року. З його слів, це "не суцільна стіна", а розгалужена система окопів, яка враховує рельєф місцевості.