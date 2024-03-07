Перевага за точністю: бійці ЗСУ зазначили ефективність британських САУ AS90 (відео)

Україна отримала загалом 32 артилерійські системи AS90. Їхні характеристики, зазначають експерти, підкреслюють вирішальну роль передової артилерії в сучасній війні.

Українські бійці визнають, що британські 155-мм САУ AS90 мають значну перевагу в точності та дальності стрільби порівняно з артилерійськими системами 2С1 "Гвоздика" і 2С3 "Акація" радянського періоду. Про це пишуть оглядачі Army Recognition.

Зокрема, перевага пояснюється тим, що AS90 використовує звичайні фугасні снаряди L15A1/2, які мають більшу аеродинаміку і здатні летіти далі, ніж навіть американські снаряди M107.

Автори публікації зазначили, що Україна отримала загалом 32 артилерійські системи AS90. З них 20 пройшли ремонт у Великій Британії для забезпечення повної боєздатності, а решту 12 було поставлено для вилучення та встановлення запасних частин на діючі машини.

Що стосується підрозділів, то принаймні один український з них, а саме 3-тя штурмова бригада, активно використовує артилерійські системи AS90 після навчання у Великій Британії.

"Характеристики цих артилерійських систем підкреслюють вирішальну роль передової артилерії в сучасній війні, особливо в конфлікті, що характеризується як звичайною, так і асиметричною тактикою", — пишуть оглядачі.

Коротко про AS90

Самохідка оснащена 155-мм гарматою, яка здатна стріляти стандартними боєприпасами НАТО, включно з фугасними, димовими та освітлювальними снарядами. Максимальна дальність стрільби гаубиці AS90 становить 24,7 км при використанні стандартних зарядів і до 30 км при використанні активно-реактивних боєприпасів.

САУ оснащена сучасними системами управління вогнем і навігації, що дає змогу їй швидко обробляти дані про обстріл і точно уражати цілі навіть за несприятливих погодних умов або вночі. Максимальний темп стрільби досягається в режимі залпу — 3 постріли за 10 сек. При цьому протягом кількох хвилин екіпаж може забезпечувати темп до 5-6 пострілів за хвилину.

Гаубиця оснащена дизельним двигуном Cummins VTA-903T, що забезпечує максимальну швидкість по шосе близько 53 км/год і швидкість по бездоріжжю близько 30 км/год, що забезпечує хорошу стратегічну і тактичну мобільність.

Раніше повідомлялося, що в межах "програми оптимізації" армії Міністерство оборони Великої Британії планує відмовитися від 13 зразків озброєння, включно із САУ AS90.