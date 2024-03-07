Не лише Донбас: у ЗСУ назвали новий "гарячий" напрямок на фронті (карта)

У Запорізькій області російські військові намагаються наступати за допомогою квадроциклів, проте українські бійці їх знищують, розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Оріхівський напрямок стає "гарячою" ділянкою. Про це він повідомив під час телемарафону.

"І я звертаю увагу, що гарячим напрямком в нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там, де ворог намагається зрізати Роботинський виступ", — сказав Дмитро Лиховій.

З його слів, у попередні дні та тижні там інколи могло не бути жодного штурму за добу, або один-три чи п'ять максимум, то за минулу добу, 6 березня, було зафіксовано 16 атак Збройних сил Російської Федерації західніше села Вербове та в районі села Роботине.

Лиховій наголосив, що окупанти розвивають активність подібно до тієї, яка була в середині лютого, проте тоді ворог був зупинений. Наразі росіяни чинять якісь нові наступальні спроби.

"І чим більше ворог наступає, тим більше ми знищуємо його живої сили й техніки", — розповів Дмитро Лиховій.

Він розповів, що в Запорізькій області росіяни намагаються наступати квадроциклами, за вчора, 6 березня, два з них було знищено.

Оріхівський напрямок

Втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

Речник ОСУВ "Таврія" розповів, що за минулу добу, 6 березня, було вбито і поранено 389 російських окупантів. Також ЗСУ знищили три склади боєприпасів і ліквідували 54 одиниці ворожої техніки, а саме:

три танки;

десять бойових бронемашин;

19 артилерійських систем;

протитанковий ракетний комплекс;

СПГ;

17 автомобілів;

три одиниці спецтехніки.

Крім цього, нейтралізовано засобами РЕБ чи збито зі стрілецької зброї було 319 російських БПЛА.

Нагадаємо, 15 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що російські військові зосередили велику кількість особового складу на Оріхівському напрямку. Угрупування за кількістю перевершувало те, що було сконцентроване на Авдіївському напрямку.

21 лютого голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров наголосив, що в Оріхові Запорізької області 95% будинків зруйновані через постійні ворожі обстріли.