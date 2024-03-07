БПЛА вдарили по Ленінградській області: бойова авіація піднялася в повітря, — росЗМІ

Російська ППО не могла збити дрони в п'яти областях через те, що ті летіли на мінімальній висоті майже над деревами. За інформацією журналістів, БПЛА нібито запустили з Чернігівської області.

У четвер 7 березня Ленінградську область (Російська Федерація) атакували безпілотні літальні апарати. Про це повідомило видання Mash.

"Два українські дрони збили в небі над Ленінградською областю", — ідеться в повідомленні.

За інформацією російських журналістів, дрони летіли на мінімальній висоті майже над деревами. Через це їх нібито не змогли збити в Брянській, Смоленській, Псковській, Тверській і Новгородській областях. ЗМІ стверджують, що в цих регіонах було введено план "Килим".

Біля Санкт-Петербурга лісосмуга рідша, тому в регіоні підняли винищувачі, які відпрацювали близько 5-6 години ранку (за МСК). Росіяни вважають, що дрони могли запустити з Чернігівської області. Наразі експерти встановлюють їхню модель.

Атака БПЛА в Ленінградській області: реакція влади

На момент виходу публікації губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко та Міноборони Росії не прокоментували удари БПЛА по регіону. Натомість в оборонному відомстві повідомили, що протягом ночі 7 березня російська протиповітряна оборона нібито перехопила український безпілотник над Курською областю, ще три дрони нібито було знищено над територіями Брянської області і два над Тульською.

Також близько 14:00 (за МСК) було нібито припинено спробу атакували за допомогою БПЛА об'єкти в РФ.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", — йдеться в повідомленні Міноборони Росії.

Близько 14:15 (за МСК) російська ППО також нібито знищила український дрон над Бєлгородською областю.

Зауважимо, що на момент виходу публікації українська сторона не коментувала атаку дронів по регіонах Росії.

Нагадаємо, 6 березня в росЗМІ повідомили про атаку на аеродром і нафтобазу у Воронезькій області РФ. За словами журналістів, вибухи було чутно в Комінтернівському, Північному, Центральному, Ленінському та Лівобережному районах міста.

Того ж дня губернатор Курської області Роман Старовойт розповів, що БПЛА двічі атакували склад паливно-мастильних матеріалів у регіоні. Він розповів, що в результаті атаки постраждалих немає.