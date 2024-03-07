Китай оточує Тайвань безпілотниками, повітряними кулями і цивільними човнами, – Міноборони острова

Тайвань накопичує зброю та паливо, щоб витримати тривалу війну з Китаєм, оскільки, як заявили у Міністерстві оборони, КНР намагатиметься швидко захопити острів і запобігти зовнішньому втручанню.

Китай посилює війну в сірій зоні, щоб виснажити Тайвань. Навколо демократичного острова відбувається "насичення" повітряними кулями, безпілотниками та цивільними човнами. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Тайваню в четвер, повідомляє Reuters.

Тайвань, уряд якого відкидає претензії Пекіна на суверенітет, останніми роками скаржився, що Китай використовує так звану війну в сірій зоні. КНР застосовує нерегулярну тактику, щоб виснажити ворога, не вдаючись до відкритого бою. У звіті, надісланому до парламенту, з копією якого ознайомилися журналісти Reuters, міністерство заявило, що Пекін запровадив тактику "багатофронтової насиченої сірої зони" для тиску на Тайвань, включно з посиленням патрулювання кораблів і літаків.

Китай намагався "збільшити тягар тайванських військово-морських і повітряних сил і приховати існування серединної лінії в протоці", йдеться у звіті. Держава посилається на неофіційний кордон між двома сторонами, який китайські війська почали регулярно перетинати останнім часом.

У звіті додано, що Китай також включив дослідницькі та поліцейські судна, щоб "замаскувати військову діяльність з цивільним населенням".

Щоб протистояти китайським загрозам, міністерство заявило, що працює над заходами для "збереження" своїх військ у разі війни шляхом підвищення стійкості своєї інфраструктури та проведення навчань, щоб гарантувати, що сили Тайваню виживуть у тривалому конфлікті. У ньому також сказано, що він робить уроки з війни в Україні та війни між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС.

Міністерство заявило, що накопичує зброю та паливо, щоб витримати тривалу війну з Китаєм. У разі конфлікту КНР намагатиметься швидко захопити Тайвань і запобігти зовнішньому втручанню, додали у відомстві. Щоб ускладнити це, острів працює над диверсифікацією своїх командних систем і включенням більш мобільної та далекобійної зброї, а також штучного інтелекту, одночасно зміцнюючи "зв’язки" з демократичними союзниками, включаючи Сполучені Штати. У звіті не уточнюється, що передбачало ці кроки.

Нагадаємо, 5 березня інститут ВМС США повідомив, що зіткнення Китаю і США через Тайвань загрожує ядерною катастрофою. США повинні продовжити модернізацію своїх ядерних сил, вважають аналітики. В іншому разі у супротивників з'явиться хибне уявлення про те, що їм може "зійти з рук" немасштабне застосування ядерної зброї.