"Зберігають бойову готовність": у ЗСУ показали обслуговування рідкісного M-55S зі Словенії (фото)

За даними бійців 5 ОТБ, кожен словенський танк перебуває в бойовій готовності до оборони України.

Бійці Збройних сил України оприлюднили фотографії процесу технічного обслуговування рідкісних танків M-55S, отриманих від Словенії наприкінці 2022 року. Кадри показали у пресслужбі 5-ї окремої танкової бригади.

"За кожним потужним танком стоїть команда професіоналів. Наші майстри зберігають бойову готовність нашої бронетехніки на найвищому рівні. Кожна деталь, кожен механізм — під контролем!" — зазначили військові.

Як зазначили у виданні Defence Express, ці зображення є свідченням того, що техніка на кшталт M-55S застосовується для захисту від російських агресорів.

"Крім того, ми можемо згадати епізод зразка серпня 2023 року, коли ра*исты "Ланцетом" добили свій же Т-90М "Прорив" і видали його за словенський M-55S", — пишуть журналісти.

Також варто зазначити, що на початку січня 2023 року танки M-55S зі Словенії були зафіксовані на фотографіях, зроблених під час навчальних заходів 47-ї бригади.

Наразі у відкритих джерелах немає точних даних про те, чи використовуються ці танки наразі у складі 47-ї бригади або в інших підрозділах, крім 5-ї окремої танкової бригади.

Що відомо про танк M-55S

Словенський танк M-55S — це глибока модернізація радянського Т-55, проте в ній є одна особливість, яка дасть змогу ЗСУ швидше освоювати західні танки.

Екіпаж Т-55 складається з чотирьох осіб: командира, навідника, заряджальника і механіка-водія. Для командира є незалежний приціл, щоб він міг також говорити навіднику, куди наводитися гармата. Додамо, що в ЗСУ всі танки, які є на озброєнні, складаються з трьох членів екіпажу — Т-64, Т-72, Т-80, Т-84. В українських танках немає заряджаючого. При цьому всі західні танки M1 Abrams, Leopard і багато інших також вимагають 4 членів екіпажу.

Також під час модернізації танк отримав:

новий двигун на 600 кінських сил, що за рахунок маси дає змогу йому бути таким самим рухливим, як і Т-72;

нову систему управління вогнем, яка дозволяє вести стрільбу на ходу;

гармату L7 калібром 105-мм, яка використовувалася в ранніх версіях M1 Abrams;

нове бронювання.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року в Словенії анонсували передачу Україні 28 танків М-55S. Натомість вони мали отримати 40 німецьких навантажувачів і бензовозів.