ЗС РФ вдарили ракетою по Сумах: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Російський ракетний удар призвів до пошкодження низки інфраструктурних об'єктів — школи, лікарні, водоканалу.

Внаслідок ракетного удару Росії по місту Суми, який ворог здійснив у четвер, 7 березня, поранення дістала одна людина. Цю інформацію уточнили в пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.

За інформацією ОВА, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

"Попередньо, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину. Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу", — повідомили в Сумській ОВА.

На місці прильоту працюють всі необхідні служби.

До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилась гуманітарна місія "Проліска", додали в ОВА.

Нагадаю, уночі 6 березня Росія атакувала Суми іранськими дронами-камікадзе Shahed. Під ударом опинилися цивільні об'єкти. До медиків звернулися 7 людей, серед них — 10-річний хлопчик. Три ворожі безпілотники пошкодили помешкання в 11 багатоквартирних будинках, будівлю дошкільного навчального закладу, а також 20 автомобілів.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що цей випадок був першим за останні кілька місяців, коли БпЛА типу Shahed були націлені на об'єкти в Сумах.

5 березня під час нічної атаки ЗС РФ українські військові знешкодили 18 дронів-камікадзе Shahed. БпЛА атакували Одещину.