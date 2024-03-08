Прорив до Одеси чи Києва: Макрон розповів, коли буде готовий ввести війська Франції в Україну

Лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель заявив, що під час зустрічі з главами партій Макрон обговорював потенційний сценарій, за якого можуть бути введені війська в Україну.

Президент Франції Емманюель Макрон готовий відправити війська в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Одеси або Києва. Про це пише видання L'Independant.

Лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель заявив, що під час зустрічі з главами партій Макрон обговорював потенційний сценарій, за якого можуть бути введені війська в Україну.

За словами Русселя, французький лідер підтвердив свої заяви щодо підтримки України і сказав, що готовий відправити війська, щоб вони допомогли українським збройним силам вигнати окупантів з певних регіонів.

Крім того, як пише видання, лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордана Барделла заявила, що Макрон знову підтвердив непохитну підтримку Франції Україні "без обмежень" або "червоних ліній".

Нагадаємо, 5 березня Макрон підтримав залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України. Виробництво в Європі, як заявив президент Франції, збільшили, але потреби Києва перебувають на такому рівні, що варто дивитися на майбутнє.

Після цього колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив Макрону через слова про Україну. Він заявив про готовність стерти "червоні лінії для Франції", після заяви Макрона про допомогу Києву.

Також повідомлялося, що Франція і Молдова підписали оборонну угоду. Документ уклали під час візиту президента Молдови до Парижа. Підписували його міністри оборони — Себастьєн Лекорню та Анатолій Носатий.