Немає навіть у США: у The Telegraph назвали зброю, що допомогла українцям знищити винищувачі РФ

У лютому 2023 року адміністрація Джо Байдена оголосила про пакет військової допомоги, що включав "обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України".

За два роки повномасштабної війни Росія могла втратити щонайменше втричі більше літаків від середнього показника. Українським військовим вдалося збивати російську авіацію за допомогою певного прийому — вони взяли деякі з компонентів з американської ракетної батареї Patriot та об'єднали їх у мобільні групи. Про це повідомило видання The Telegraph.

Пара чотирикутних пускових установок Patriot, підключених до радарів далекого радіусу дії через радіозв'язок, могла влаштувати засідку на російські літаки на відстані 90 миль (144 кілометри). Видання вважає, що саме це дозволило українцям збити декілька російських винищувачів наприкінці минулого року.

23 лютого відбулося знищення російського літака А-50 над Азовським морем сталося за 120 миль (193 кілометри) від лінії фронту, проте ця відстань велика для Patriot. Натомість єдина ракетна система з такою дальністю, яку має Україна, це радянська С-200.

У 2013 році українські Повітряні сили зняли з експлуатації свої С-200, проте деякі з них повернули минулого року. Проте незрозуміло, які радари орієнтують ці ракети, оскільки оригінальні радянські випромінюють багато енергії, тому вони видають запуск ракети та дають пілотам час для ухилення.

Українці могли знайти хитріший спосіб використання своїх ракет. У лютому 2023 року адміністрація Байдена оголосила про пакет військової допомоги, який включав "обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України". Аналітики сприймають це як реверанс до інтегрованої системи бойового управління армії США — Integrated Battle Command System. Зокрема, це набір процесів, радіоканалів та алгоритмів, що дозволяють майже будь-якому радару і ракеті протиповітряної оборони працювати разом.

"Розробка IBCS ще не повністю завершена, але вона близька. Американці ще не розгорнули жодних основних компонентів IBCS, але поляки зробили це", — розповіли журналісти.

Нагадаємо, 7 березня українські OSINT-аналітики Dnipro проаналізували бази ПКС РФ та підтвердили втрату щонайменше шести винищувачів Су-34. Проте українські військові збити 11 Су-34 з 17 лютого по 2 березня.

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 5 березня повідомили, що російські літаки продовжують завдавати велику кількість авіаударів по Україні, попри бойові втрати.