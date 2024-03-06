Понад 100 вильотів на день: чому знищення літаків не припинило активність авіації РФ в Україні

Росіяни посилили операції в небі, оскільки "агресивніша" повітряна підтримка ворога допомогла їм просунутися на сході України, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Російські бомбардувальники продовжують завдавати велику кількість авіаударів по Україні. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 5 березня.

Аналітики зауважили, що росіяни продовжили атаки після того, як українські військові збили декілька бомбардувальників за останні тижні.

Видання Forbes 4 березня повідомило, що російські літаки Су-34 у супроводі бортів Су-35 здійснюють по сто та більше вильотів на день для завдавання авіаударів по українських позиціях на відстані близько 40 кілометрів.

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Перший у березні: Повітряні сили збили черговий літак Су-34

5 березні в New York Times зауважили, що тактика росіян змінюється на посилення операцій у повітрі, зокрема "агресивніша" повітряна підтримка окупантів на лінії фронту допомогла армії РФ просунутися на сході України.

"Ці звіти свідчать про те, що російські ПКС зберігають високі темпи повітряних місій в Україні та, ймовірно, готові терпіти ризики для літаків тому, що російське командування, можливо, вирішило, що позитивні наслідки від таких повітряних операцій переважають витрати, пов'язані з виконанням таких місій", — йдеться у повідомленні.

Росіяни використовували плануючі бомбові удари для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки Донецької області в середині лютого та, ймовірно, намагаються повторити такий ефект для поточних наступальних операцій на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що високі втрати авіації РФ могли призвести до зниження активності ворожих літаків на сході України.

5 березня у ЗМІ повідомили, що вперше ЗС РФ почали бомбардувати позиції ЗСУ КАБами під час штурмів Авдіївки Донецької області. Проте українським бійцям вдалося вже знищили 15 ворожих літаків з лютого.