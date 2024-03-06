Более 100 вылетов в день: почему уничтожение самолетов не прекратило активность авиации РФ в Украине

Россияне усилили операции в небе, поскольку более "агрессивная" воздушная поддержка врага помогла им продвинуться на востоке Украины, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Российские бомбардировщики продолжают наносить большое количество авиаударов по Украине. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 5 марта.

Аналитики отметили, что россияне продолжили атаки после того, как украинские военные сбили несколько бомбардировщиков за последние недели.

Издание Forbes 4 марта сообщило, что российские самолеты Су-34 в сопровождении бортов Су-35 совершают по сто и более вылетов в день для нанесения авиаударов по украинским позициям на расстоянии около 40 километров.

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5 марте в New York Times отметили, что тактика россиян меняется на усиление операций в воздухе, в частности "более агрессивная" воздушная поддержка оккупантов на линии фронта помогла армии РФ продвинуться на востоке Украины.

"Эти отчеты свидетельствуют о том, что российские ВКС сохраняют высокие темпы воздушных миссий в Украине и, вероятно, готовы терпеть риски для самолетов потому, что российское командование, возможно, решило, что положительные последствия от таких воздушных операций преобладают расходы, связанные с выполнением таких миссий", — говорится в сообщении.

Россияне использовали планирующие бомбовые удары для тактического эффекта при захвате Авдеевки Донецкой области в середине февраля и, вероятно, пытаются повторить такой эффект для текущих наступательных операций на других участках фронта.

Напомним, 4 марта стало известно, что высокие потери авиации РФ могли привести к снижению активности вражеских самолетов на востоке Украины.

5 марта в СМИ сообщили, что впервые ВС РФ начали бомбить позиции ВСУ КАБами во время штурмов Авдеевки Донецкой области. Однако украинским бойцам удалось уже уничтожили 15 вражеских самолетов с февраля.