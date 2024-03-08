Запустили ракети та Shahed: ЗС РФ атакували шість областей, є влучання та постраждалі (фото)

Українська протиповітряна оборона працювала в Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Миколаївській і Харківській областях. Вдалося знищити 33 БПЛА, проте є влучання в декількох регіонах.

У ніч з 7 на 8 березня Збройні сили Російської Федерації атакували південні та східні регіони України за допомогою зенітної керованої ракети С-300, двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 37 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.

У Повітряних силах зауважили, що пуск безпілотників відбувся з Балаклави в тимчасово окупованому Криму. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 33 дрони.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", — йдеться у повідомленні.

У результаті бойової роботи були збиті БПЛА в межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

У Повітряних силах півдня повідомили про масовану дронову атаку.

"Три години підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей. 30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136" збиті в нашій операційній зоні", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в небі над Одеською областю було знищено 18 БПЛА, вісім над Кіровоградщиною та по два над Миколаївською і Херсонською областях. Проте влучань не вдалося уникнути.

Вибухи в Одеській області

За інформацією Повітряних сил, в Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. Крім цього, пожежа сталася на відкритій місцевості, її оперативно загасили. Інформації щодо постраждалих немає.

Вибухи в Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в регіоні засоби протиповітряної оборони знищили два дрони типу Shahed 131/136.

"В ніч на 8 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136", — сказав Віталій Кім.

Вибухи в Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що ЗС РФ завдали удару по Чугуєву. За його словами, ворог атакував Чугуїв із ЗРК С-300, відбулося влучання в землю у межах житлової забудови.

"Внаслідок обстрілу вибиті вікна у 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок", — сказав він.

Синєгубов наголосив, що в результаті атаки постраждали семеро мирних жителів — четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зауважив, що опівночі окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв, постраждало шестеро людей, зокрема дві дитини — 2006 та 2021 року народження. В результаті удару було пошкоджено фасади будівель, крамниці та автомобілі.

Крім цього, близько 22:00 7 березня росіяни атакували приватні будинки Куп'янська, під час розбору завалів були виявлені тіла двох людей — жінки і чоловіка, ще один житель отримав поранення.

Наслідки обстрілу Харківської області Фото: Ігор Клименко/Telegram Наслідки обстрілу Харківської області Фото: Ігор Клименко/Telegram

Синєгубов зазначив, що в результаті атаки на Куп'янськ були пошкоджені приватні будинки й автомобілі. З-під завалів врятували 36-річного чоловіка, проте загинули 64-річна жінка і 58-річний чоловік.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Вибухи в Донецькій області

За словами Клименка, ворог обстріляв Мирноград та Новогродівку Донецької області. Постраждали щонайменше двоє людей, ще четверо не могли самостійно вийти з оселі. Їх врятував підрозділ ДСНС. В результаті атаки були пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, адмінбудівлі й автомобілі.

У Мирноградській міській військовій адміністрації розповіли, що вночі окупанти двічі обстріляли громаду. Є поранена людина, проте їй надали медичну допомогу.

"Вночі громада двічі зазнавала обстрілу з боку російських окупаційних військ. Є поранена людина, якій надано медичну допомогу, загиблих немає. Критично важлива інфраструктура, всі служби міста працюють в посиленому режимі", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Херсонській області

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що вночі під час ворожої атаки було збито два БПЛА типу Shahed.

"Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони в нашій області знищено 2 Shahed", — сказав Олександр Прокудін.

Вибухи в Кіровоградській області

За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, вночі росіяни атакували Україну за допомогою ракет та БПЛА, зокрема над Кропивницьким районом працювала ППО.

"Вночі ворог атакував Україну ракетами і дронами. 33 шахеди ліквідували оборонці неба, в тому числі і над Кропивницьким районом. Без постраждалих і руйнувань", — сказав Андрій Райкович.

Нагадаємо, 7 березня військовий експерт з Центру Разумкова Микола Сингуровський розповів, що Росія намагається вплинути на українців, для цього щоночі обстрілює Одесу та область за допомогою ракет чи БПЛА. З його слів, ціль противника — вплинути на економіку й пересічних громадян.

Того ж дня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що ЗС РФ могли ударити по багатоповерхівці в Одесі 2 березня за допомогою БПЛА типу Shahed з термобаричним боєприпасом. Він наголосив, що потужність вибуху була "надмірною".