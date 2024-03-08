Відповідь на агресію РФ: Польща призупинила свою участь у договорі про озброєння

Заступник міністра закордонних справ Владислав Бартошевський заявив, що Польща мала намір розірвати ДЗЗСЄ, але серед союзників по НАТО консенсусу стосовно цього досягнуто не було.

Польща вирішила призупинити свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) у відповідь на агресивну політику Росії. Усі виборці на засіданнях Комітету національної оборони висловилися за ухвалення цього рішення. Про це 7 березня повідомило видання Gazeta.pl.

Під час засідання Сейму у закордонних справах і національній обороні всі 37 депутатів проголосували за ухвалення законопроєкту про призупинення застосування договору. Як наголосив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський, призупинення застосування договору необхідне з міркувань безпеки, оборони та інтересів Польщі.

"Призупинення застосування договору наразі слід вважати необхідним з міркувань безпеки та оборони, а також інтересів зовнішньої політики Польщі. Цей крок продиктований серією дій Росії, спрямованих на свідоме руйнування досягнень договору як одного зі стовпів архітектури безпеки в Європі", — заявив Бартошевський.

Тим часом документ передбачає лише призупинення, а не повну денонсацію договору. Бартошевський пояснив це тим, що Польща хотіла розірвати договір, але серед союзників по НАТО не було консенсусу з цього приводу.

Зазначимо, що ДЗЗСЄ накладає кількісні обмеження на п'ять категорій озброєнь — танки, бойові машини піхоти, артилерію калібру 100 міліметрів і більше, а також бойові літаки й вертольоти. Згідно з нормами договору, обмежувалося розміщення понад 40 тисяч танків, 60 тисяч броньованих машин, 40 тисяч артилерійських знарядь, 13,6 тисячі одиниць бойових літаків і 4 тисячі ударних вертольотів.

Раніше повідомлялося, президент Росії Володимир Путін доручив Держдумі РФ денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі. Причому участь в угоді Москва призупинила ще 2007 року.