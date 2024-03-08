Четвертий китайський кулак у Тихому океані: у КНР створюють черговий авіаносець

Деякі експерти припускають, що новий корабель матиме атомну силову установку. Однак будівництво авіаносця зі звичайними двигунами передбачає більш швидке створення бойового потенціалу.

Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) незабаром представлять четвертий авіаносець. Як заявив комісар китайських ВМС Юань Хуачжи, розробка чергового авіаносного корабля успішно просувається. Про це 7 березня повідомили в Global Times.

За словами військового чиновника, в авіаносних технологіях Китаю немає вузьких місць, тому роботи над новим авіаносцем тривають безперешкодно. При цьому Юань наголосив, що авіаносна програма Китаю "спрямована не на конкуренцію зі США, а на захист національного суверенітету, територіальної цілісності та прав".

Він уточнив, що в контексті нарощування морських сил, авіаносці НВАК, як очікується, будуть йти далі від прибережних вод Китаю. Також Юань відповів на запитання, чи зможе КНР протистояти авіаносним групам США в Тихому океані.

"Повірте, ми зможемо. Ми маємо справу не тільки з авіаносцями. Ми також комплексно займаємося потенційними загрозами", — відповів комісар.

Водночас поки що відкритим залишається питання, чи буде новий китайський авіаносець атомним. Деякі аналітики очікують, що наступний авіаносець НВАК буде атомним через такі переваги, як необмежена дальність плавання. Однак інші вважають, що Китай може побудувати ще один авіаносець зі звичайним двигуном — такий самий, як третій авіаносець країни Fujian, — посилаючись на економічну ефективність і більш швидке створення бойового потенціалу.

Зазначимо, що наразі Військово-морські сили Китаю мають на озброєнні три авіаносці — Liaoning, Shandong і Fujian. Перші два оснащені звичайними двигунами та використовують трампліни для полегшення зльоту морської авіації. Третій перевищує їх за розмірами й використовує електромагнітні катапульти для літаків. Наразі Fujian проходить випробування.

Нагадаємо, перший китайський авіаносець Liaoning 29 лютого вийшов на ходові випробування після ремонту, який тривав цілий рік. Аналітики припустили, що корабель пройшов модернізацію і тепер здатний розміщувати на борту новітні стелс-винищувачі ВПС НВАК J-35.