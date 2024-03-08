"Перешкод бути не повинно": Камерон закликав Берлін надати Києву ракети Taurus

Голова зовнішньополітичного відомства Великої Британії вважає хибною думку канцлера Олафа Шольца про те, що застосування цих далекобійних ракет може призвести до ескалації повномасштабного конфлікту.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон під час візиту до Берліна 7 березня "наполегливо закликав" Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

У німецькій столиці очільник зовнішньополітичного відомства Британії зустрічався зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Що стосується далекобійної зброї, то з досвіду Великої Британії я можу сказати, наскільки ефективно така зброя допомогла Україні у відбитті незаконної агресії", — заявив Камерон.

Він не погодився з аргументами Олафа Шольца, які той наводив раніше про те, що надання Києву ракет Taurus призведе до ескалації війни.

"Такі дебати неодноразово велися з часу російського вторгнення два роки тому. Наприклад, говорили: "Якщо поставити Україні протитанкові озброєння, то відбудеться ескалація". Ні, так не сталося. Говорили, що якщо передати Україні танки, то буде ескалація. Теж ні. "Якщо дати Україні далекобійну артилерію або далекобійні ракети, то буде ескалація". Ні, знову нічого не сталося", — наголосив Камерон.

Дипломат вважає, що західні партнери України мають зробити усе можливе, аби допомогти Києву захиститися.

"Якщо йдеться про те, щоб допомогти країні захиститися від незаконної та абсолютно невиправданої агресії, то перешкод бути не повинно. Поки ми не потрапимо в ситуацію, за якої солдат НАТО вб'є російського солдата, ми сприяємо не ескалації, а допомагаємо Україні захищатися своїми силами", — додав британський міністр.

Нагадаємо, 22 лютого німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію передати Україні далекобійні ракети Taurus.

1 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної мети де-небудь у Москві". Крім того, Берліну довелося б безпосередньо брати участь у запуску, а Німеччина не готова відправляти своїх військових в Україну.