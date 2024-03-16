Дрони FPV сьогодні — як кулемети в Першу світову. Зброя, яка змінює хід війни

Перед Першою світовою війною один британський військовий журнал ставив запитання: "Коли професійні військові зрозуміють, що кулемети залишаться на полі бою назавжди? І що вони будуть із цим робити?" Сьогодні ми ставимо те саме запитання американським військовим про малі безпілотники — адже досі США залишаються осторонь досвіду, який українці отримують на війні.

На початку Першої світової війни британська армія мала по два кулемети на піхотний батальйон. Один кулемет був запасним, тобто по суті співвідношення становило один кулемет на тисячу солдатів. Як підсумував історик Джон Елліс: "Для британських командирів напередодні Першої світової війни кулемета просто не існувало". Нездатність усвідомити мінливий технологічний характер сухопутного бою дорого обійшлася британським військам на початку війни. У 1916 році в битві на Соммі німецькі кулеметники знищили десятки тисяч британських солдатів, і це залишається найкривавішим днем в історії британської армії, незважаючи на те, що автоматична зброя в подібній формі існувала з 1893 року.

Фокус переклав статтю Вокера Міллза і Тревора Філліпса-Левіна про те, чому США вже програли війну БПЛА.

Прийняття на озброєння кулемета — доречна аналогія для інтеграції малих безпілотних літальних систем у Корпус морської піхоти і Збройні сили США. Як і у випадку з кулеметом, відсутність бачення майбутнього, традиціоналізм і опір бюрократів призводять до недостатнього поширення технології та затримок у модернізації сил. Незважаючи на глобальне поширення малих безпілотників та їхнє щораз більше застосування на сучасних полях битв, американські військові досі не оснастили піхоту достатньою їхньою кількістю і не впровадили ці системи на всіх рівнях настільки, щоб це мало ефект.

MQ-9 Reaper Фото: U.S. Air Force

Збройні сили США ризикують повторити помилку історії, якщо не усунуть бюрократичні перепони та не наділять повноваженнями відповідні організації для внесення істотних змін до процесу закупівель і поширення малих безпілотників для піхотних підрозділів. Безпілотники мають бути поширені, децентралізовані та звичні для підрозділів. Для цього необхідно полегшити піхотним підрозділам придбання і навчання використання БПЛА. В іншому разі американські збройні сили виявляться не готовими до сучасної війни.

Погляд у майбутнє

У 1915 році, після того як Перша світова війна зайшла в затяжний глухий кут, кількість кулеметів у британському піхотному батальйоні подвоїлася до чотирьох. До 1918 року в деяких батальйонах налічувалося до 80 кулеметів, а для їхнього використання в британській армії був створений кулеметний корпус, що налічував понад 130 тисяч осіб. Однак багато в чому цей прогрес був досягнутий завдяки сміливцям, які усвідомили, що характер війни змінився, і пішли наперекір своєму керівництву, аби придбати і поставити на озброєння необхідну зброю в достатній кількості. На жаль, подолання бюрократичної інерції було повільним і коштувало тисяч життів.

Сьогодні ми бачимо іншу крайність. У часи обмежених бюджетів прихильники традицій сумніваються в летальності та ефективності малих безпілотників на полі бою і стверджують, що ресурси все ж таки краще спрямовувати на традиційні важелі військової могутності та оборони. Вони впевнені, що малі безпілотники — це рішення для слабких або невизнаних держав, які не можуть мати власні військово-повітряні сили. Отже, американські збройні сили дуже повільно впроваджують невеликі системи, вкладаючи ресурси в більш масштабні проєкти, як-от зброя дальнього радіусу дії та системи ППО, але водночас самі стають вразливими до малих систем. Однак бюрократичні перешкоди з боку традиціоналістів здебільшого є ненавмисними і пов'язані з прихильністю застарілим уявленням. Вимоги до управління та звітності для малих безпілотників зазвичай будуються за зразком пілотованих літаків, що призводить до невідповідностей і складнощів в операціях.

RQ-21 BlackJack Фото: the drive

Використання застарілих організаційних схем, розроблених для традиційної авіації, сприяє централізованому управлінню і неготовності до ризику. Морські піхотинці, які літали на RQ-21 Blackjack, згадують, що навіть під час бойових дій вони були перевантажені трудомісткими розслідуваннями втрат безпілотників. Колишній генерал-майор армії Патрік Донахо згадував: "В Іраку, коли я був командиром батальйону, я провів два дні з хлопцями в пошуках "Ворона", який впав у річку Євфрат. … [Безпілотники] мають бути витратними, [щоб] якщо зв'язок перерветься і він впаде, нам не довелося б шукати його". Неготовність до ризику під час використання безпілотних систем неприйнятна. Ще проблематичніше, що це посилює прагнення вищих ешелонів командування до централізації та передачі контролю над платформами на вищі рівні, обмежуючи доступ і знайомство з ними на всіх рівнях армії.

Огляд останнього плану розвитку авіації морської піхоти показує, що він, як і раніше, ігнорує демократизацію повітряних сил спільно з командуванням військово-повітряних систем ВМС. Незважаючи на те, що цей план є керівництвом для всієї авіації морської піхоти, у ньому немає жодної згадки про малі тактичні безпілотники. Через це постають важливі питання. Чи є малі тактичні безпілотники прерогативою піхоти, яка буде їх використовувати, або ж повноваження належать таким величезним і закритим організаціям, як Naval Air Systems Command — управління всією військово-морською авіацією? Чи можна довірити традиційній авіації пріоритетну потребу сухопутних військ? Історія підтримки сухопутних військ з боку ВПС і сама причина створення авіації морської піхоти роблять такі припущення сумнівними. Проте командування військово-повітряних систем ВМС і морської піхоти здійснює нагляд за малими безпілотниками.

Досвід використання малих безпілотників не набув широкого поширення, тому що дрони недоступні на нижніх рівнях збройних сил. Існує занадто мало безпілотників, а ті, що є, контролюються на занадто високому рівні. У результаті ми отримуємо сили, в яких занадто мало морських піхотинців і солдатів розуміють можливості малих безпілотників і не можуть тренуватися з ними або проти них. У такій обстановці не може йтися про подальші закупівлі, а тривога з приводу неготовності піхоти заглушається невіглаством більшості. Військовим необхідно набагато більше малих безпілотників у кожному підрозділі, щоб морські піхотинці і солдати могли швидко і масштабно проводити з ними випробування, експерименти і тренування. Такі експерименти особливо важливі, оскільки вони ведуть до розроблення варіантів безпілотників, засобів захисту від них і тактики використання. Проблема в тому, що цього не відбувається.

Безпілотники сьогодні

Війна в Україні демонструє, що малі безпілотники є ключовими інструментами для сухопутних бойових дій у сучасну епоху. Технології, що лежать в їхній основі, продовжуватимуть удосконалюватися, як і кулемети, стаючи дедалі надійнішими, портативнішими і тактично застосовними. Україна і Росія відчайдушно потребують поліпшення і збільшення кількості безпілотників для оснащення своїх військ. Цього року український уряд має намір виробити мільйон невеликих безпілотників для використання у військових цілях, а його партнери зосередилися на постачанні тисяч інших. До 50% бойових втрат сучасних російських танків Т-90 припадає на частку невеликих безпілотників з видом від першої особи. У січні 2024 року на лінії фронту було здійснено понад 3000 підтверджених ударів безпілотників. Водночас російські війська з таким же завзяттям створюють і використовують безпілотники. Принаймні одного разу пекарню було переобладнано для 3D-друку дронів, а в державних школах поряд з іншими бойовими дисциплінами проводяться заняття з пілотування дронів. Малі безпілотники стають визначальною технологією конфлікту.

До 50% бойових втрат сучасних російських танків Т-90 припадає на частку невеликих безпілотників із видом від першої особи Фото: Скриншот

Паралелі з Першою світовою війною просто разючі. Минулого року тодішній головнокомандувач генерал Валерій Залужний назвав конфлікт патовим. Оператори малих безпілотників заявили, що через поширення БПЛА "ніхто не знає, як просуватися вперед". Президент України Володимир Зеленський нещодавно підкреслив важливість безпілотників, заявивши, що "відбиття сухопутних атак — це насамперед завдання безпілотників".

У той час як непропорційно велика увага приділяється великим безпілотним системам, як-от дистанційно пілотований MQ-9A Reaper, на якому літає Корпус морської піхоти США, маленькі та прості безпілотники є не менш важливими. Малі безпілотники змінюють бойову обстановку, надаючи наземним військам доступ до власної повітряної сили, здатної виявляти й атакувати цілі, які в іншому разі були б приховані або недосяжні. Крім традиційної розвідки, малі безпілотники можуть використовуватися як переміщувані радіореле для управління сигнатурами, віддалені розвідники, платформи для ведення радіоелектронної боротьби, хибні цілі, артилерійські коригувальники та ударні літаки. Деякі малі безпілотники вже оснащені можливістю збивати інші малі безпілотники як протиповітряну оборону, слідуючи напрочуд схожим шляхом розвитку ранніх літаків. Дрони також демонструють вразливість добре навчених військ і складної зброї, як-от танки, за відсутності належних заходів протидії. Ці вразливості відомі, і вони були відтворені у варгеймах. Морські піхотинці, які моделювали піхотні сценарії з роями дронів-камікадзе, зазнавали більш ніж 30-відсоткових втрат, якщо у супротивника були такі самі дрони.

Незважаючи на очевидну потребу американських збройних сил у великій кількості малих безпілотників, у руках морських піхотинців і солдатів перебуває порівняно небагато систем. Ще 2016 року тодішній командувач корпусом морської піхоти генерал Роберт Б. Неллер закликав Корпус морської піхоти прийняти на озброєння малі безпілотники на рівні загону, тобто один дрон на кожну дюжину морських піхотинців. Через зміни в політиці Міністерства оборони щодо комерційної закупівлі безпілотників стрілецькі підрозділи морської піхоти досі чекають на свої дрони майже десять років потому. Військові повинні прискорити придбання і впровадження малих безпілотників у всіх відомствах, долаючи традиціоналізм та інші бюрократичні перешкоди, об'єднуючи зусилля і забезпечуючи управління безпілотними системами на найнижчих рівнях.

Придушення експериментів та інновацій

Вище керівництво часто повторює, що військовим необхідно перейти до експериментів з малими безпілотниками, передавши нове обладнання "в брудні руки солдатів". Як нещодавно висловився комендант корпусу морської піхоти, найкращі експерименти — це "коли справжні морські піхотинці докладають руки до реального обладнання і кажуть нам, що працює, а що ні". Такі експерименти є вкрай важливими, оскільки вони дають командирам, фахівцям із закупівель і розробникам доктрин необхідний зворотний зв'язок. На жаль, у таких підрозділах, як морська піхота, малі БПЛА недоступні для тренувань, і лише невелика кількість систем доступна для навчання підрозділів перед розгортанням. Якщо малі безпілотники взагалі є, їх часто розподіляють на більш високому ешелоні.

DJI Mavic 3 Фото: Скриншот

Морським піхотинцям, яким потрібен доступ до безпілотників для відпрацювання тактики, техніки і процедур та їхнього впровадження у війська, не так вже й просто роздобути БПЛА. Це йде врозріз з ідеями командування морської піхоти, яке уявляє собі батальйони, озброєні "тисячами" малих дронів і боєприпасів для баражування, і вихваляє повсюдне поширення дронів "по всьому полі бою". До честі Корпусу морської піхоти, він продовжує реалізовувати програму високоточної вогневої потужності, в межах якої на озброєння флоту надійдуть боєприпаси різних розмірів. Однак поки незрозуміло, коли цю зброю почнуть застосовувати у військах: за останніми офіційними даними, вона надійде на озброєння не раніше 2027 року. Тим часом на сході України щодня застосовують сотні аналогічних систем, і всі підрозділи морської піхоти змушені чекати, коли з'явиться перевірена в бою зброя.

Підрозділи, які не хочуть або не можуть чекати на багаторічні програми закупівель у межах усього відомства, стикаються з серйозними бюрократичними перешкодами при придбанні власних малих безпілотників, навіть для проведення експериментів і випробувань власними зусиллями. Систематично пригнічується процес вдосконалення тактики, техніки і процедур, який може привести до великих тактичних інновацій і знайомства з ними всіх військовослужбовців.

У 1898 році полковник армії США докоряв своїм підлеглим за невміння користуватися кулеметами. "Взагалі кажучи, жоден офіцер зі ста не володіє спеціальними знаннями в галузі кулеметів, і дуже мало хто знає про їхній устрій, можливості та правильне використання". Це незнання сповільнило інституційне прийняття та інтеграцію, призвівши до того, що Сполучені Штати на десятиліття відстали від своїх європейських колег. Те ж саме відбувається і з безпілотниками. На курсах диспетчерів спільних термінальних атак, де студенти вчаться викликати авіацію і артилерію, лише деякі студенти та їхні викладачі знайомі з тактикою, можливостями і випадками використання малих безпілотників, незважаючи на те, що малі дрони використовують для наведення артилерії і цілевказівки для бортової зброї. Незнання американських військових про безпілотники поширюється і на екіпажі звичайних літаків, багато з яких були здивовані, дізнавшись, що малі дрони можуть використовуватися для наведення їхньої зброї. На відміну від них, українські військові готують тисячі операторів для управління спеціалізованими безпілотниками з видом від першої особи і потребують 10 тисяч операторів для своїх збройних сил.

Захист від безпілотників є пріоритетним завданням, але доступ і навчання багато в чому залежать від підрозділу Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Захист від безпілотників є пріоритетним завданням, але доступ і навчання багато в чому залежать від підрозділу. Багато систем, про які говорять військові, доступні тільки для розгорнутих підрозділів і не призначені для навчання. Наприклад, військова інфраструктура, така як авіабази в країні, повинна мати обладнання та процедури для боротьби з безпілотниками. Дізнавшись у розмові з одним з авторів, що у нього є доступ до безпілотних систем, керівництво аеродрому попросило його надати їм дрони для перевірки заходів безпеки. Це був перший випадок перевірки системи протидії безпілотним літальним апаратам і персоналу бази, і навіть ця перевірка стала результатом випадковості. Не маючи доступу до дронів, невеликі підрозділи не можуть створити нові кадри спеціалістів, навчитися захищати себе або розробити нову тактику і техніку наступального застосування безпілотників.

Бюрократичні перепони заважають американським військовим адаптуватися до найбільших за останнє століття змін у бойових діях. Політика Міністерства оборони, спрямована на запобігання придбанню незахищених безпілотників, що можуть надати доступ противнику, зупиняє закупівлі комерційних безпілотників — тобто фактично будь-яких, не зареєстрованих для використання. Безпілотники, які все ж таки проходять "долину смерті" і потрапляють у програму реєстрації, не витримують жодної конкуренції. Такі безпілотники швидко застарівають під впливом мінливої бойової обстановки, що потенційно робить їх нездатними до бойових дій у разі потреби. Крім того, програми БПЛА іноді ворогують з більшими відомствами, що створює перешкоди для придбання. Наприклад, дрон Skyraider R80D доступний у системі постачання ВМС, однак програма належить Командуванню спеціальних операцій і перешкоджає придбанню дрона звичайними підрозділами ВМС.

Витрушування килима

У відповідь на побоювання, що безпілотники китайського виробництва або їхні компоненти можуть бути "джерелом ризику кібербезпеки", офіс заступника міністра оборони 2018 року випустив меморандум, що забороняє їхнє використання. Ймовірно, передбачалося, що меморандум підштовхне вітчизняні розробки безпілотників і порушить монополію Китаю в цьому секторі. Проблема, добре відома всій оборонній промисловості, — знайти безпілотники або обладнання, повністю вільне від китайських компонентів, досить складно. DJI, відомий китайський виробник дронів, займає понад 70% світового ринку безпілотників. Домінування DJI призвело до того, що єдиний американський конкурент, компанія Skydio, у 2023 році повністю залишить споживчий сегмент і зосередиться на корпоративних та урядових контрактах.

Після публікації меморандуму програми малих БПЛА багатьох урядових організацій було на невизначений термін скасовано, включно з ініціативою Корпусу морської піхоти Quads for Squads. Жоден безпілотник, який не бере участі у відомих програмах, не можна було запускати. Меморандум викликав шквал спроб різко збільшити кількість малих безпілотників у морській піхоті та армії. Винятки допускалися, якщо безпілотники проходили оцінку в підрозділі оборонних інновацій і потрапляли в список "чистих БПЛА". Придбання безпілотників, які не представляють зареєстровану програму або не включені до списку підрозділу оборонних інновацій, вимагає дозволу заступника міністра оборони, підписаного першим чином у ланцюзі командування підрозділу. Ба більше, закупівля таких систем зазвичай вимагає від підрозділів, що розгортаються, виділення власних обмежених коштів на експлуатацію та технічне обслуговування, тоді як поставку решти обладнання в американські військові підрозділи зазвичай оплачують відділи закупівель.

Інтерв'ю з інсайдерами галузі показують, що багато американських компаній, які відвідали Україну зі своїм обладнанням, деякі з яких були занесені до списку Blue UAS, показали себе погано

Крім того, безпілотники, що відповідають Закону про асигнування на національну оборону, повинні дочекатися сертифікації Blue UAS або зацікавленості керівництва програми, перш ніж потраплять до рук військовослужбовців. Сертифікація Blue UAS вимагає часу і зосереджена на кібернетичних аспектах і дотриманні умов поставки, а не на бойовому застосуванні. Крім того, сертифікація може вимагати від компаній-виробників безпілотників продемонструвати підтримку з боку військового спонсора, який підтвердить можливість їх серійного виробництва. Але в цьому є своя заковика, оскільки окремим військовим підрозділам навряд чи знадобиться велика кількість БПЛА, здатна зрушити з мертвої точки оборонний інноваційний підрозділ.

У результаті в списку Blue UAS опинився лише невеликий набір найменувань із невідомою бойовою ефективністю. Тому не дивно, що американські військові безпілотники показали найнижчі результати в Україні і коштують набагато дорожче. Інтерв'ю з інсайдерами галузі показують, що багато американських компаній, які відвідали Україну зі своїм обладнанням, деякі з яких були включені до списку Blue UAS, показали себе погано. Компанії, які хочуть просувати свої безпілотники на ринок ВМС і Корпусу морської піхоти, змушені шукати клієнтів, можливості для проведення відповідних експлуатаційних випробувань і відгуки користувачів за кордоном через бюрократичні перешкоди в роботі з американськими військовими. У результаті військові, що володіють найкращим обладнанням, яке можна купити за гроші, поступаються технологіям, які можна купити в місцевому магазині Target або зробити на заводі за кілька сотень доларів.

Висновок

Перед Першою світовою війною один британський військовий журнал ставив запитання: "Коли професійні військові зрозуміють, що кулемети залишаться на полі бою назавжди? І що вони будуть із цим робити?" Сьогодні ми ставимо те саме запитання американським військовим про малі безпілотники. Малі безпілотники мають великий попит у всьому світі; нещодавній звіт Королівського інституту об'єднаних служб показав, що Україна щомісяця використовує до 10 тисяч малих безпілотників. У 2024 році Україна може використовувати на полі бою стільки ж малих безпілотників, скільки артилерійських снарядів. Ефективні малі безпілотники не є дорогими або складними у виробництві; в Україні багато з них надаються групами волонтерів. Ціна одного безпілотника з видом від першої особи зараз нижча за ціну автоматичної гвинтівки, а озброюються ними найрізноманітніші угруповання — від мексиканських картелів до ХАМАС, Талібану та ІДІЛ. І поширення БПЛА прискорюється.

Поки що американські військові пасуть задніх. Не можна допустити, щоб війська вперше зустрілися з безпілотниками на полі бою. Наявна тактика і техніка не витримують потоку невеликої і дешевої зброї, і щоб адаптуватися, військам необхідно пройти навчання з використанням безпілотників. У січні американські військові вперше з часів Корейської війни втратили своїх солдатів унаслідок атаки безпілотників у Йорданії. Чи не повторюємо ми помилки скасування програми "Ангел-охоронець", коли традиціоналізм убив нагальну потребу сухопутних військ?

Збройні сили США не можуть допустити, щоб моряки, солдати, льотчики і морські піхотинці ще більше відстали від життя. З відкриттям шкіл з протидії безпілотникам в армії і морській піхоті США намітився багатообіцяючий прогрес, але використання малих безпілотників у наступі все ще сильно відстає. Військові повинні змінитися, інакше тисячі американських піхотинців, залишившись незахищеними на тактичному рубежі, у наступній війні можуть опинитися в битві на Соммі.

Про авторiв

Вокер Д. Міллз — офіцер піхоти Корпусу морської піхоти США і пілот-початківець MQ-9A Reaper. Він також працював з безпілотними системами як офіцер за обміном у ВМС і морській піхоті Колумбії.

Тревор "Місіс" Філліпс-Левін — авіатор ВМС США та інструктор зі спільних термінальних атак диспетчерів спеціальних операцій. Наразі він служить офіцером відділу спільної ближньої повітряної підтримки в Центрі розвитку бойових дій військово-морської авіації та радником із розроблення ударних малих безпілотників у межах угоди про спільні дослідження і розробки.