Три французькі компанії вироблятимуть зброю в Україні: що відомо

За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, перші виробничі потужності планують запустити вже цього літа.

Деякі французькі військово-промислові компанії збираються розгорнути виробництво зброї на території України, щоб допомогти Києву в боротьбі з агресією Російської Федерації. Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 8 березня, пише Reuters.

Глава Міноборони зазначив, що йдеться про три компанії, які співпрацюватимуть з українськими виробниками.

"Три французькі компанії створюватимуть партнерства з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотників і наземної техніки, щоб виробляти запасні частини на українській землі, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси", — заявив Лекорню.

Повідомляється, що міністр не назвав усі три компанії, проте натякнув, що до їх числа входить виробник танків KNDS, холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

"Ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі потужності вже цього літа", — підкреслив глава французького оборонного відомства.

Нагадаємо, 1 березня Себастьян Лекорню повідомив, що Франція замовила у виробника Delair 100 безпілотних літальних апаратів для України. За його словами, Київ отримає дрони за спеціальною програмою французької армії. Загалом Париж замовить 2000 дистанційно БПЛА для потреб військовослужбовців Франції та України.

Раніше, 2 січня, посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр заявив, що французька військова підтримка України поступово змінить свій характер, оскільки поточне завдання полягає в тому, щоб виробляти більше зброї на території України, а не постачати ЗСУ винятково завдяки іноземній допомозі або закупівлям.