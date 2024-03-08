За новим законопроєктом про мобілізацію власні дані треба оновити у ТЦК протягом 60 днів, — нардеп

На думку заступника голови оборонного комітету Єгора Чернєва, існують певні фактори, які впливатимуть на виконання положення про оновлення даних у ТЦК, але вирішуватиметься це питання ймовірніше у сесійній залі.

З грудня 2023 року року тривають обговорення нового законопроєкту про мобілізацію, точаться дискусії щодо окремих норм і положень. Наразі над документом працює профільний комітет Верховної Ради, який розглядає 4195 поправок до нього після першого читання у сесійній залі парламенту. Про ще одну норму розповів в інтерв’ю інформагентству "Українські новини" народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Йдеться про те, що норма нового мобілізаційного законопроєкту передбачає оновлення всіма військовозобов’язаними своїх даних у ТЦК протягом 60 днів після набуття чинності новим законом. Зробити це можна, як запевняє Чернєв, за допомогою електронного кабінету призовника, але тут є певний нюанс.

"Тут прив'язуватися до 60 днів після набуття чинності цим законом досить складно, тому що незрозуміло, коли буде електронний кабінет, щоб просто не було ситуації, за якою людина має виконати закон, але не може це зробити через те, що електронного кабінету немає", — акцентував увагу депутат.

Нардеп запевнив, що ймовірніше депутати вирішуватимуть це питання у сесійній залі. Проте все одне існують фактори, які впливатимуть на виконання цього положення — фактор початку дії нового закону про мобілізацію, фактор початку дії самого електронного кабінету, фактор наявності підзаконних актів, які повинні бути розроблені.

"Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, запрацював цей закон і почалася нова хвиля мобілізації, то це ще два чи три місяці, залежно від того, яка спеціалізація у людини на тренування, і тільки потім ми можемо говорити, що ця людина вже за новим законом про мобілізацію потрапила у війська. Тобто може йтися про декілька місяців", — підсумував Чернєв.

Мобілізація в Україні

19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової пресконференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

30 січня уряд зареєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Серед нововведень — зниження призовного віку до 25 років, встановлення термінів для демобілізації — 36 місяців, введення добровільної мобілізації для засуджених, обмеження для ухилянтів, заборона обіймати посади на держслужбі без військової підготовки тощо.

7 лютого депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт у першому читанні, але внесли туди 4195 поправок.

Нагадаємо, Фокус писав, що, на думку народного депутата Єгора Чернєва, арешт банківських рахунків як форма санкції для ухилянтів від мобілізації є менш ефективним заходом, аніж підвищення штрафів.

Раніше представник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що основним способом комплектування армії є мобілізації. За його словами, лише рекрутингом неможливо покрити потреби ЗСУ.