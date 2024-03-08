Прицільно атакували дронами: росіяни обстріляли рятувальників у Харківській області, — ДСНС (відео)

За даними ДСНС, надзвичайники поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль.

У п'ятницю, 8 березня, російські загарбники обстріляли Вовчанськ Харківської області. Окупанти запустили дрони й атакували рятувальників, які поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Харківщина. Рятувальники зазнали прицільної атаки ворожим БПлА. Надзвичайники Вовчанська поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль", — ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), унаслідок удару з боку російських сил було пошкоджено пожежну автоцистерну.

Особовий склад не постраждав.

Нагадаємо, що вдень 7 березня ЗС РФ завдали ударів керованими авіабомбами (КАБами) по місту Вовчанськ Харківської області. Вибухи повністю зруйнували приватний будинок. Ворог запустив одразу три КАБи, які влучили в приватні будинки. Унаслідок російської атаки є жертви: 40-річна жінка загинула під руїнами будинку, інші жінки дістали поранення.

А в ніч на 7 березня росіяни атакували полігон у Харківській області. Під ударом опинилося обладнання ДСНС, розповіли чиновники. Тим часом ворог масовано використовує КАБи на лінії фронту, а також для ударів по прикордонних територіях. Авіабомби запускаються з літаків Су-34: майже десяток цих повітряних суден збили над лінією фронту на сході.