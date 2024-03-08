Російська армія збільшила темпи наступу в Україні, — розвідка Естонії (карти)

За інформацією керівника естонського розвідувального центру Антса Ківісельга, наразі найбільша активність спостерігалася на напрямках Роботине та Вербове, де Росія намагається просунутися.

Розвідка Сил оборони Естонії дійшла висновку, що російська армія наразі утримує ініціативу на полі бою в Україні, а темпи наступальних операцій ворога знову почали зростати. Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг на брифінгу у пʼятницю, 8 березня, передає ERR.

За словами представника естонської розвідки, досі активність російських сил поступово знижувалась, проте за останній тиждень знову почала набирати обертів. Особливо така тенденція стосується сухопутних військ.

Однак, він зазначив, що попри збільшення темпів операцій, оперативно-тактичні цілі Російської Федерації, як і раніше, залишаються нереалізованими.

ЗС РФ шукає слабкі місця в обороні України

Ківісельг підкреслив, що Росія акцентує свою увагу на виявленні можливих "слабких місць" в обороні України, переважно на Луганському (Куп'янськ – Кремінна – Сватове) та Донецькому (Бахмут і Авдіївка) напрямках.

За його словами, в обох цих районах збройні формування Російської Федерації просунулися вперед.

"На щастя, це відбулося у дуже обмежених масштабах. У районі Бахмута спостерігається певне просування на північному заході та заході. В районі Авдіївки суттєвих змін на фронті не відбулося", — уточнив він.

Ситуація поблизу Бахмута / DeepStateMap Ситуація поблизу Авдіївки / DeepStateMap

Ситуація на південному фронті

За словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії, на півдні України, зокрема у напрямку Запоріжжя та Херсона, як і попереднього тижня – відзначалася нижча активність бойових дій.

"Найбільша активність спостерігалася на напрямках Роботине та Вербове, де Російська Федерація намагалася просунутися", — запевняє Ківісельг.

Він додав, що на лівому березі Дніпра Збройні сили України досі утримують створені там плацдарми і відбивають атаки російських окупантів у цьому районі.

Ситуація поблизу населеного пункту Роботине / DeepStateMap Ситуація поблизу населеного пункту Вербове / DeepStateMap

Що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у зведенні від 7 березня повідомили, що за інформацією розвідки Литви, Росія може підтримувати поточний темп війни в Україні та, ймовірно, зможе поступово наростити військовий потенціал у найближчому майбутньому.

Окрім того, за даними розвідвідомства, РФ має ресурси в тому, що стосується особового складу, матеріальної бази та необхідних фінансів — це дає змогу підтримувати військову кампанію в Україні найближчим часом.

В ISW додали, що в короткостроковій перспективі Росія намагатиметься повністю взяти під контроль Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Нагадаємо, що в березні 2023 року литовська розвідка зазначала, що Росія буде здатна вести війну в Україні ще два роки. Керівник розвідвідвідомства Елігіюс Паулавічюс зазначав, що можливості ЗС РФ продовжувати війну залежать від військової допомоги Ірану та Північної Кореї.