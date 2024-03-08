Атакують незвичним чином: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту (відео)

За словами спікера ГСГВ "Таврія" Дмитра Лиховія, противник спочатку накопичує ресурси для атаки бронеколонною, яку піддають знищенню, а після переходить до звичної стратегії атаки.

Работине Запорізької області перебуває під надійним контролем українських збройних сил, і незначна кількість російських громадян, які намагаються проникнути в його центр, стикаються з сильним опором і піддаються знищенню. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом останньої доби найбільше число атак з боку російських сил зосереджено на об'єкті ОСГВ "Таврія".

"У нас найгарячіший відрізок. При цьому наш відрізок розподіляється на три різні напрямки — Авдіївський, Новопавлівський і Оріхівський. На Авдіївському напрямку ситуація стабілізована і просування ворога фактично зупинено, там різні його дрібні рухи мають локальний характер. Найактивнішим у нас зараз є Новопавлівський напрямок — на захід від міста Мар'їнка", — розповів Лиховій.

Згідно з його заявою, після відступу українських військ з Авдіївки, противник зосереджує свої основні зусилля саме на напрямку ОСГВ "Таврія", прагнучи захопити село Новомихайлівка в Донецькій області. Крім того, російські сили спрямовують значні сили для захоплення сіл Георгіївка, Перемога та міста Красногорівка, де лише за останній день було зафіксовано 27 спроб штурму.

Лиховій зазначив, що на напрямку Оріхівського противник поводиться "вельми незвично" — періодично накопичує певні ресурси для масштабної атаки бронеколонни з безлічі одиниць техніки, яка потім зазнає знищення. Після цього він переходить до звичної тактики використання невеликих штурмових груп, іноді із залученням бронетехніки, для висадки піхоти в центрі села Работине.

"Работине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ, і ті нечисленні росіяни, яким вдається проникнути в центр села, знищуються рано чи пізно", — додав він.

При цьому сказав, що за вчора було відбито дві атаки противника в районі Работиного і Вербового, а в попередні дні їх було більше.

Нагадаємо, раніше у Forbes повідомили, що перспектива того, що російські війська прорвуть оборонну лінію Збройних сил на Авдіївському напрямку, проникнуть у незахищений тил і вийдуть до великих міст, уже не проглядається. Після того, як 47-а бригада ЗСУ разом з іншими підрозділами дали відсіч і навіть контратакували на деяких ділянках.

За інформацією видання, через п'ять місяців після початку наступу Авдіївська битва завершується. Аналітики називають таку перемогу пірровою, через значні втрати, щонайменше 16 тисяч убитих і майже 800 одиниць бронетехніки.

А також росіяни зіткнулися з новою лінією оборони ЗСУ — і втратили 80 бронемашин за день.