Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Німеччина неодноразово отримувала попередження від України щодо шпигунів РФ, – Данілов

Мирослав Гурко
Фото: Pixabay | Росіяни можуть слухати розмови німецьких чиновників

Росіяни, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, слухають розмови німецьких чиновників, тому їхніх шпигунів не варто недооцінювати.

Україна неодноразово попереджала Німеччину щодо російських шпигунів на території країни. В The Times секретар РНБО Олексій Данілов зробив відповідну заяву.

Він прокоментував перехоплення розмови німецьких офіцерів щодо використання ракет Taurus в Україні. За його словами, російська шпигунська мережа в Німеччині сягнула настільки глибоко, що Росія могла перехопити й інші розмови, які можуть завдати шкоди Заходу.

"Ми на кожній зустрічі з німецькими депутатами та чиновниками попереджали про дуже активну шпигунську мережу росіян", – пояснив він.

Росіяни, з його слів, слухають розмови німецьких чиновників, їхніх шпигунів не варто недооцінювати. Данілов пояснив, що до падіння Берлінської стіни в 1989 році в Німеччині було багато шпигунів, і що сини і доньки тих оперативників зараз активно працюють в країні.

Німеччина дуже вразлива до російського впливу. Це пов'язано з їхнім минулим та співпрацею німців і росіян до повномасштабної війни в Україні.

Витік даних Бундесверу: що відомо

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що російські видання опублікували нібито перехоплення розмов чиновників Бундесверу. У Німеччині це викликало хвилю занепокоєння. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала 30-хвилинний запис, у якому нібито офіцери Бундесверу обговорюють постачання крилатих ракет Taurus.

Пізніше ЗМІ повідомили, що в Німеччині почали розслідування витоку розмови про присутність в Україні іноземних військових. За словами журналістів, бесіда опинилася в розпорядженні російської розвідки. У ній генерал і кілька офіцерів німецьких ВПС обговорюють постачання Києву далекобійних ракет Taurus радіусом 500 км.

Нагадаємо, 8 березня у Міноборони ФРН заявили, що ракети Taurus не вплинуть на результат війни. Солдатів Бундесверу в Україну не направлять.