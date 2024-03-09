Літаки, танки, системи ППО: яку зброю Франція ще може передати Україні, — ЗМІ
За словами журналістів, у Франції є винищувачі Rafale, літаки Mirage 2000D, танки Leclerc, ЗРК SAMP/T.
Франція передала Україні 30 САУ Caesar, 38 розвідувальних машин AMX-10RC, БТРи часів Холодної війни VAB і крилаті ракети SCALP. Однак у Парижа є ще велика кількість озброєнь, які він міг би передати Києву для підтримки ЗСУ. Про це пише видання"Дзеркало тижня".
Винищувачі Rafale
Видання пише, що це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він є повністю французьким проєктом. Його вперше застосували в бойових умовах у 2007 році під час операції НАТО в Афганістані. Також їх використовували в операції Odyssey Dawn проти військ Муамара Каддафі в Лівії у 2011 році. Цей літак може нести ракети MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, а також боєголовки "повітря-поверхня" ASMP, Apache, AM.39, Storm Shadow, AASM і SCALP.
Літаки Mirage 2000D
За словами журналістів, це французький Винищувач-штурмовик, який був розроблений у 1970-х роках. Його взяли на озброєння багато країн Азії, Європи та Латинської Америки. Зазначається, що версія "D" може замінити українські штурмовики Су-25. Ця модель створена для ударів по наземних цілях.
Повідомляється, що літак призначений для подолання системи ППО на малих висотах. Він може завдавати ударів у будь-яких погодних умовах. Він може нести навіть ядерну зброю.
Танки Leclerc
Видання пише, що як основний бойовий танк третього покоління Leclerc був створений концерном GIAT у 1980-х роках. Загалом до 2007 року випустили 794 одиниці, проте зараз його більше не виробляють. Виробники змогли збільшити рухливість машини за рахунок застосування автомата заряджання. Це дало можливість знизити кількість членів екіпажу, а також вагу броні. Ще в січні 2023 року обговорювалося можливе постачання до ЗСУ, однак далі розмов справа не пішла.
ЗРК SAMP/T
Видання пише, що ці ЗРК вже є в України. Так, для ЗСУ цю зброю передала Італія. Деяке обладнання передала також і Франція, поставок повного комплексу ще не було з боку Парижа. У Франції є сім батарей SAMP/T на озброєнні або 32 пускові установки.
За словами журналістів, цю зброю називають "європейський Patriot". Комплекс був розроблений консорціумом Eurosam. Зброя призначена для протиповітряного захисту механізованих підрозділів.
Раніше повідомлялося, що Франція розглядає відправку військових в Україну і вже визначилася для яких цілей. Гіпотеза про відправку бойових наземних військ в Україну не "поставлена на стіл". Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, Франція може відправити війська в Україну, але не з метою воювати.
Також ЗМІ повідомляли, що Франція готується до інтенсивної війни з рівним противником у Європі. За даними видання, французькі військові вчаться на помилках ЗСУ і ЗС РФ в Україні. Головний урок полягає в тому, щоб уникати лобових атак, які призводять до величезної кількості жертв.