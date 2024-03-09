Літаки, танки, системи ППО: яку зброю Франція ще може передати Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, у Франції є винищувачі Rafale, літаки Mirage 2000D, танки Leclerc, ЗРК SAMP/T.

Франція передала Україні 30 САУ Caesar, 38 розвідувальних машин AMX-10RC, БТРи часів Холодної війни VAB і крилаті ракети SCALP. Однак у Парижа є ще велика кількість озброєнь, які він міг би передати Києву для підтримки ЗСУ. Про це пише видання"Дзеркало тижня".

Винищувачі Rafale

Видання пише, що це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він є повністю французьким проєктом. Його вперше застосували в бойових умовах у 2007 році під час операції НАТО в Афганістані. Також їх використовували в операції Odyssey Dawn проти військ Муамара Каддафі в Лівії у 2011 році. Цей літак може нести ракети MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, а також боєголовки "повітря-поверхня" ASMP, Apache, AM.39, Storm Shadow, AASM і SCALP.

Винищувач Rafale Фото: Вiкiпедiя

Літаки Mirage 2000D

За словами журналістів, це французький Винищувач-штурмовик, який був розроблений у 1970-х роках. Його взяли на озброєння багато країн Азії, Європи та Латинської Америки. Зазначається, що версія "D" може замінити українські штурмовики Су-25. Ця модель створена для ударів по наземних цілях.

Повідомляється, що літак призначений для подолання системи ППО на малих висотах. Він може завдавати ударів у будь-яких погодних умовах. Він може нести навіть ядерну зброю.

Літак Mirage 2000D Фото: Вiкiпедiя

Танки Leclerc

Видання пише, що як основний бойовий танк третього покоління Leclerc був створений концерном GIAT у 1980-х роках. Загалом до 2007 року випустили 794 одиниці, проте зараз його більше не виробляють. Виробники змогли збільшити рухливість машини за рахунок застосування автомата заряджання. Це дало можливість знизити кількість членів екіпажу, а також вагу броні. Ще в січні 2023 року обговорювалося можливе постачання до ЗСУ, однак далі розмов справа не пішла.

Танк Leclerc Фото: Вiкiпедiя

ЗРК SAMP/T

Видання пише, що ці ЗРК вже є в України. Так, для ЗСУ цю зброю передала Італія. Деяке обладнання передала також і Франція, поставок повного комплексу ще не було з боку Парижа. У Франції є сім батарей SAMP/T на озброєнні або 32 пускові установки.

За словами журналістів, цю зброю називають "європейський Patriot". Комплекс був розроблений консорціумом Eurosam. Зброя призначена для протиповітряного захисту механізованих підрозділів.

SAMP/T Фото: Wikipedia

Раніше повідомлялося, що Франція розглядає відправку військових в Україну і вже визначилася для яких цілей. Гіпотеза про відправку бойових наземних військ в Україну не "поставлена на стіл". Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, Франція може відправити війська в Україну, але не з метою воювати.

Також ЗМІ повідомляли, що Франція готується до інтенсивної війни з рівним противником у Європі. За даними видання, французькі військові вчаться на помилках ЗСУ і ЗС РФ в Україні. Головний урок полягає в тому, щоб уникати лобових атак, які призводять до величезної кількості жертв.