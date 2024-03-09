РФ знову атакувала Україну кількома групами дронів: де пролунали вибухи (карта)

Повітряну тривогу було оголошено в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та інших областях. Жителі Кривого Рогу чули вибухи.

Російські війська атакували Україну дронами ввечері 8 березня. Так, про перші групи БПЛА, які становили небезпеку для жителів Запорізької та Дніпропетровської областей, Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 18:39 вечора.

Пізніше стало відомо про дрони, які летять у напрямку Павлограда, що на Дніпропетровщині. Потім безпілотники помітили над Новомосковськом. Вони летіли в бік Харківської області. Потім БПЛА зафіксували на кордоні Дніпропетровської, Харківської та полтавської областей.

Уже о 20:54 ЗСУ повідомили про ворожі безпілотники в Роменському районі Сумської області.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією Донецької області", — повідомили ЗСУ о 21:02.

О 21:28 українські військові повідомили про розвідувальні безпілотники в Запорізькій області. Водночас БПЛА були помічені в Чернігівській області.

"Кілька груп БпЛА в північній частині Херсона, курс північний", — заявили Повітряні сили о 22:15 вечора.

Пізніше кілька груп дронів помітили біля Кривого Рогу Дніпропетровської області. Telegram-канал"Днепр Оперативный" повідомив про вибухи, які чули жителі Кривого Рогу.

"Кілька груп БПЛА з Дніпропетровської області, заходять у Кіровоградську область, курс північно-західний", — повідомили в ЗСУ о 23:19.

Повітряну тривогу у зв'язку з активністю ворожих БПЛА було скасовано о 00:13 ночі 9 березня. Повітряне командування "Схід" повідомило, що в її зоні відповідальності знищено 3 безпілотники "Шахед-131/136". По одному дрону-камікадзе в Дніпропетровській, Донецькій і Полтавській областях.

Знищено 3 БПЛА Фото: Повітряне командування "Схід"

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вперше застосували авіабомбу з новітнім модулем. У соцмережах пишуть, що бомби оснащені бойовою частиною ФАБ-250, приймачем супутникових сигналів "Комета" для стійкості до перешкод, системою елеронів і рулів у хвостовій частині, а також паливним баком і підвісним турбореактивним двигуном.