Як в Афганістану та Сирії: США встановили максимальний рівень загрози для поїздок до РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, Штати випустили попередження для громадян після того, як у ФСБ повідомили про запобігання теракту ІДІЛ у Москві.

Посольство США встановило для поїздок до Росії найвищий рівень небезпеки — четвертий (червоний). Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, такий самий рівень в Афганістану, Сирії та Ірану.

Зазначається, що до того, як Штати порекомендували своїм громадянам відмовитися від поїздок у Росію, ФСБ повідомило, що завадило запланованому обстрілу синагоги в Москві. За словами російських спецслужб, теракт хотіли здійснити бойовики угруповання "Ісламська держава".

"ФСБ заявила, що осередок Ісламської держави діяв у Калузькій області Росії як частина афганського підрозділу угруповання, відомого як ІДІЛ-Горасан, яке прагне до створення халіфату на території Афганістану, Пакистану, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану та Ірану", — ідеться в матеріалі.

Повідомляють, що угруповання вперше з'явилося на сході Афганістану наприкінці 2014 року і заслужило репутацію вкрай жорстокої організації.

Видання написало, що незрозуміло, чи пов'язані якось ці дві події.

Нагадаємо, що 7 березня посольство США в Москві попередило про загрозу терактів. На сайті дипломатичного відомства радять громадянам Сполучених Штатів бути пильними впродовж наступних 48 годин, а також стежити за новинами в місцевих ЗМІ.

Пізніше Британія і Німеччина попередили своїх громадян про загрозу на території Росії. Німецьке дипвідомство "категорично" не рекомендує здійснювати поїздки в Росію. Британська сторона нагадує, що деякі регіони РФ піддаються атакам БПЛА і ситуація всередині країни може загостритися "без попередження".