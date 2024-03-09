Понад 45 тисяч бійчинь: жінки "рятують" проведення мобілізації в Україні

Українські жінки добровільно вступають до лав ЗСУ, аби захищати державу від російських загарбників. З 45 тисяч жінок в армії, 13 тисяч — перебувають на бойових позиціях, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили України використовують ширшу мобілізаційну базу через заохочення жінок до військової служби. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 8 березня.

"Зусилля України щодо заохочення жінок до служби в Збройних силах продовжуються, що дозволяє Україні використовувати ширшу мобілізаційну базу для її військових зусиль", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Military Media Center, станом на січень 2024 року в українські армії служать понад 45 500 жінок, зокрема 13 тисяч з них перебувають на бойових позиціях. Аналітики зауважили, що раніше українські чиновники заявляли, що станом на листопад 2023 року, в зонах бойових дій активно брали участь понад п'ять тисяч жінок.

Проте Україна не призивала жінок на строкову військову службу, попри це, вони добровільно вступали до лав ЗСУ, зокрема й отримували бойові посади. В Інституті вивчення війни вважають, що українське суспільство охоплене бажанням захищати Україну так сильно, що велика кількість жінок йдуть на поле бою за власним бажанням.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні можна забронювати чоловіків, які отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню в галузі. З його слів, на забезпечення одного військового, що перебуває на фронті, повинні працювати щонайменше восьмеро громадян.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що посилення призову — це необхідність. Він вважає, що держава повинна працювати з суспільною думкою щодо загальної мобілізації, оскільки на фронті потрібні вмотивовані бійці.