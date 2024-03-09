Україна будує корвети Ada під час війни: Коваленко розповів, для чого та коли вони знадобляться

З вересня 2021 року в Туреччині розпочалося будівництво корветів типу Ada для України. Згідно з контрактом, ціна одного — 500 мільйонів євро, розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Президент Володимир Зеленський відвідав будівництво другого корвету типу Ada, що отримав назву "Гетьман Іван Виговський" у Туреччині 8 березня. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram пояснив, чи дійсно потрібні ці судна Україні.

Виробництво корветів типу Ada в Туреччині

Перший корвет заклали ще у вересні 2021 року відповідно до контракту на будівництво в Туреччині двох кораблів, ціна одного — 500 мільйонів євро. Перші перерахунку за будівництво розпочалися ще до початку повномасштабного вторгнення, гроші за контракт сплачено.

Чи потрібні Україні корвети типу Ada

За словами Коваленка, до початку повномасштабної війни розглядалися різні концепції ВМСУ — "москітний флот", "вовча зграя". Загалом ніхто не заперечував необхідність будівництва кораблів водотоннажністю до та понад тисячу тонн, проте не однотипних, або ж більших, ніж класу фрегат. У цю концепцію ідеально вписувалися судна типу "корвет". Зокрема, Ada може боротися не лише з надводними об'єктами за допомогою ПКРК "Harpoon" або "Нептун", але й брати участь в операціях з виявлення й боротьби з підводними цілями. Також судно має ППО — ЗРК RIM-116.

Україна не може отримати кораблі під час війни

Україна не може отримати та розмістити ці кораблі у портах, поки триває війна. Оскільки судно може стати ціллю №1 для РФ. Коваленко вважає, що до закінчення війни Чорноморський флот РФ більше не зможе називатися таким, натомість Україна матиме готовий і боєздатний флот. Зокрема, у Великій Британії на Україну очікують два мінних мисливці типу Sandown. Також не потрібно забувати про проєкт швидкохідних катерів P50U, носіїв ПКРК "Нептун". У США чекають патрульні катери "Айленд" і Mark IV.

"Крім цього, я не виключаю, що після звільнення півострова Крим, нас там очікують і морські трофеї. А тому, з думками про перемогу і майбутнє ВМСУ — так, корвети типу Ada нам треба. Не сьогодні, завтра, але треба", — наголосив Олександр Коваленко.

Корвети типу Ada: що відомо

Ada — протичовнові корвети прибережної зони, проєкту MILGEM. Судна розроблялися для ВМС Туреччини. Для України корвети будуються з врахуванням можливості переозброєння на новіші зразки та використання озброєння різних виробників. Зокрема, комірки під ПКР виготовляються таким чином, аби з них можна було запускати вітчизняні ПКР "Нептун" та іноземні "Гарпун", Atmaca, Naval Strike Missile й інші.

Нагадаємо, 8 березня президент Зеленський назвав новий корвет, що побудувати в Туреччині для України, ім'ям гетьмана Івана Виговського. Він зауважив, що судно посилить українські Військово-морські сили.

18 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким назвав перший корвет типу Ada Військово-Морських Сил ім'ям гетьмана Івана Мазепи.