Посилить ВМС: Зеленський назвав новий український корвет ім'ям гетьмана Виговського (відео)

Як зазначено в президентському указі, це зроблено для відродження історичних традицій збройних сил країни та увічнення пам'яті видатного українського військово-політичного діяча, гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

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Президент України Володимир Зеленський дав ім'я новому корвету, побудованому Туреччиною для України. Відповідний указ №150/2024 у п'ятницю, 8 березня, опубліковано на сайті Офісу президента України.

Зеленський ухвалив рішення назвати корвет класу Ada ВМС України ім'ям гетьмана Івана Виговського.

Надалі корвет називатиметься фрегатом "Гетьман Іван Виговський". Як зазначається в президентському указі, це робиться для відродження історичних традицій збройних сил країни та увічнення пам'яті видатного українського військово-політичного діяча, гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

Зміцнення військово-морського флоту

Перебуваючи з робочим візитом у Туреччині, президент повідомив, що ще вчора, 7 березня, підписав відповідний указ.

"[Корвет] обов'язково з'явиться в наших територіальних водах. Це вже буде "Гетьман Іван Виговський". Я впевнений, що він також посилить наші Військово-морські сили

Нагадаємо, у грудні 2020-го стало відомо про те, що Україна має намір закупити в Туреччини корвети класу "Ada". Пізніше з'явилася інформація про те, що Міноборони України виділило перші 3,8 млрд грн для будівництва корветів. Контрактом передбачено будівництво 5 суден.

Наприкінці літа 2021 року стало відомо про формування першого екіпажу корвета у Військово-морських силах України. Українські моряки пройшли стажування на турецькому корветі.

18 серпня 2022 року Зеленський підписав указ, яким присвоїв корвету класу Ada Військово-морських сил Збройних сил України ім'я гетьмана Івана Мазепи.