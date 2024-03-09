Дефіцит бензину: у РФ проблеми з нафтопереробкою через удари ЗСУ, — розвідка Британії

До середини лютого 2024 року від ударів БПЛА України постраждало 20 об'єктів нафтової галузі РФ. До кінця лютого та у березні додалось ще з десяток пошкоджень.

Російська влада наклала ембарго на експорт нафтопродуктів, оскільки нафтопереробна галузь дійсно постраждала від масованих атак ЗСУ. Тепер Кремль намагається втримати ціни на бензин, бо готується до виборів президента. Про ситуацію з російським бензином розповіли у дописі X (Twitter) Міністерства оборони Великої Британії.

У короткій аналітиці від британської розвідки вказують, що з березня по серпень 2024 року у РФ запровадили заборону на вивезення бензину. Заборонена діятиме саме тоді, коли зростає попит у зв'язку з сільськогосподарськими роботами.

Такими діями російська влада планує досягнути дві мети. По-перше, зменшить тиск на постачальників пального, адже відтепер вони працюватимуть лише на внутрішньому ринку. По-друге, нафтопереробні заводи (НПЗ) отримають час на ремонт після атак дронів України.

На думку експертів Міноборони Британії, НПЗ Росії дійсно постраждали внаслідок масованих ударів українських безпілотників. Ремонтуватимуть їх довше, оскільки через санкції ускладнився шлях запчастин.

Тим часом у Кремлі намагаються втримати зростання цін для пересічних росіян, які мають прийти на вибори та проголосувати за президента Володимира Путіна.

Удари по НПЗ РФ - висновок Британії Фото: Міноборони Великої Британії

Удари по НПЗ РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус публікував інфографіку з географією ударів по нафтогазовій галузі РФ. Інфографіку створили на порталі "Слово і Діло" на основі відкрити даних. Позначено 20 атак дронів, які відбулись в період з вересня 2023 по середину лютого 2024 сталось 18 ударів. З них п'ять ударів відбулось по нафтопереробних заводах і 11 — по нафтобазах та нафтових терміналах.

Удари по НПЗ РФ - вересень 2023-лютий 2024 Фото: Слово і діло

У січні сталось влучання по нафтовому терміналу під Санкт-Петербургом у порту Усть-Луга. Пожежники намагались загасити полум'я більш як добу, стверджували росЗМІ. При цьому відстань до кордону України складає близько 900 км.

Інше вдале відпрацювання українських дронів — по нафтобазі в Тупапсе. Місцеві жителі чули вибухи у районі нафтопереробного заводу "Роснефть", хоч Міноборони РФ запевняло у знешкодженні усіх повітряних цілей.

На початку лютого під атакою опинився нафтопереробний завод у Ярославлі. Згідно з публікаціями в ЗМІ, БПЛА ЗСУ до нього таки долетіли, хоча й не повністю виконали завдання — приземлились, а не вибухнули.

Нагадуємо, у березні 2024 року палало на нафтобазі у Бєлгородській області РФ. 9 березня сталась ще одна масована атака дронів: цього разу їх міг "цікавити" літак А-50 ЗС РФ, який ремонтується у Таганрозі.