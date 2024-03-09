Щонайменше 3 прильоти: оглядач припускає, що в Таганрозі був підбитий ще один А-50

Пошкоджений у Білорусі літак А-50 свого часу доправили до Росії, де він тривалий час стояв просто неба, а ремонтні роботи комплексу "Шмель" так у повному обсязі за рік простою і не стартували.

Попри заяви РФ про те, що всі БпЛА, які атакували Таганрог були збиті, відео, які потрапили в мережу, свідчать про зворотнє. На це звернув увагу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"У той час як російська сторона заявляє, що всі повітряні цілі були збиті не має аналогів у світі ППО Росії, у відкритих джерелах було опубліковано щонайменше 3 відео з очевидними прильотами по поверхні. Крім того, за непідтвердженою поки що інформацією, на ПАТ "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" отримав пошкодження фюзеляж борту А-50 RF-50608 (43). Нагадаю, що саме цей борт 26 лютого 2023 року в Мачулищах (Білорусь) отримав пошкодження комплексу "Шмель" якимось дроном", — розповів експерт.

Ангар ПАТ "ТАНТК ім. Г.М. Берієва"

Він додав, що пошкоджений у Білорусі борт доставили до Росії, де він тривалий час стояв просто неба, а ремонтні роботи його комплексу "Шмель" так у повному обсязі за рік простою і не стартували.

"Чекаємо на підтвердження інформації, але якщо це і так, то випадок і справді, гіпертрофовано комічний", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що супутникові знімки з Таганрога свідчать, що російський літак А-50 то з'являється, то зникає на летовищі авіаремонтного заводу у Таганрозі. На місці стоянки останній раз його помітили дев'ять днів тому.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 9 березня РФ опинилась під масованою атакою безпілотників. Згідно з даними Міноборони Росії, військові об'єкти на території РФ атакували 47 дронів з вибухівкою. З них 41 — прямували саме у Ростовську область, де розташоване місто Таганрог.