У ЗС РФ може знизитися темп наступу в Україні: розвідка Великої Британії назвала причину

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що Україна прискорила процес будівництва оборонних споруд.

У черговому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 10 березня, розміщеному в соціальній мережі Х, ідеться про те, що Україна прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках фронту. І це може знизити здатність ЗС РФ просуватися вперед.

Зокрема, у звіті йдеться, що Україна будує оборонні споруди, які складаються з протитанкових "зубів дракона", ровів, окопів для піхоти, мінних полів і укріплених позицій.

Британська розвідка вважає, що розширення оборонних ліній України з великою часткою ймовірності може знизити темпи наступу російських військ, а також це може знизити здатність армії Росії використовувати тактичні досягнення в межах своїх поточних наступальних операцій.

У звіті наголошується, що створення Україною великих оборонних позицій свідчить про те, що війна набула виснажливого характеру. Британська розвідка робить висновок, що будь-які дії російської армії, спрямовані на прорив українських оборонних рубежів, найімовірніше, супроводжуватимуться високими втратами.

Нагадуємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловився про ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки військ в Україну. Макрон став першим, хто почав відкрито говорити про те, що має розуміти кожна розумна людина в Європі: якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі, переконаний Кулеба.

Нагадуємо, що видання New York Times написало, що наступ ЗС РФ під Авдіївкою захлинувся, а втрати російських військ оцінюються в 1000 осіб на день. Після швидких успіхів просування російської армії пригальмувалося, а висока інтенсивність штурмів, яка була після захоплення міста, поступово звелася нанівець, написало видання.

Також нагадуємо, що 39 БПЛА Shahed атакували 10 областей України в ніч на 10 березня. Сили ППО "відмінусували" більшість ударних ворожих дронів — приземлили 35 "шахедів". 20 цілей збили на Півдні країни. Однак у низці областей є влучання.