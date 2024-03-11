"Просто так захотів": в ЗСУ прокоментували чутки про звільнення командувача Олещука

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко напередодні повідомив, що на Повітряні сили очікують кадрові зміни. Натомість в самих ПС ЗСУ про звільнення Миколи Олещука інформації не мають.

11 березня в офіційному телеграм-каналі командувача Повітряних сил Миколи Олещука змінились фото та назва. Після цього нардеп від ЄС Олексій Гончаренко натякнув, що в Повітряних силах плануються кадрові перестановки. Речник ПС Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net прокоментував зміни в оформленні телеграм-каналу.

Ігнат відповів, що це особистий Telegram-канал Олещука і зміни на каналі є рішенням військового. Він також додав, що командувач "просто так захотів".

Так, зранку 11 березня в офіційному каналі командувача Повітряних сил ЗСУ змінилася назва і фото. Раніше канал називався іменем військового і там було його фото. Тепер канал змінив назву на "Командувач Повітряних Сил ЗС України". Також змінено фото з аватарки на герб цього роду військ.

Після цього нардеп Олексій Гончаренко заявив, що на повітряні сили ЗСУ очікують кадрові зміни.

Слід зазначити, що у Повітряних сил ЗСУ є окремий телеграм-канал.

Нагадаємо, що "УП" повідомила, що ексначальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант, Сергій Шаптала отримав висновок військово-лікарської комісії. У висновку вказано, що стан здоров'я робить його непридатним для служби у війську.

8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем став генерал-лейтенант Олександр Сирський.