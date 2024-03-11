"Капітуляція — не мир": Столтенберг розказав, якими мають бути переговори з РФ

Генсек НАТО наполягає на продовженні допомоги Києву, щоб продемонструвати Путіну, що він не отримає бажаного результату на полі бою, але має сісти за стіл переговорів і шукати рішення, за якого Україна є незалежною державою.

Два роки тому, коли президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення, він прагнув "менше НАТО і більше контролю над своїми сусідами". Натомість очільник Кремля отримав розширення Альянсу і членство Швеції є цьому доказом. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 11 березня, перед початком церемонії підняття прапора Швеції біля штаб-квартири Альянсу.

"Він (Путін, — ред.) прагнув знищити Україну як суверенну державу, але йому не вдалося. НАТО стало більшим і міцнішим, Україна наближена до членства в Альянсі більше ніж коли-небудь раніше, і, поки сміливі українці продовжують боротися за свободу, ми стоїмо на їхній стороні", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також прокоментував недавні слова Папи Римського Франциска про "підняття білого прапора" і початок переговорів з Росією.

"Президент Путін розпочав цю війну, і він може закінчити її сьогодні, але Україна не має такої можливості. Капітуляція — це не мир. Нам треба продовжувати робити Україну сильною. Нам треба показати Путіну, що він не отримає бажаного на полі бою, але має сісти за стіл переговорів і шукати рішення, за якого Україна визнається та залишається суверенною незалежною державою", — наголосив очільник Альянсу.

Столтенберг висловив переконання, що членство Швеції робить НАТО сильнішим і додав, що "двері Альянсу відчинені і не Росія має вирішувати, який шлях обирати європейським країнам".

Нагадаємо, 9 березня в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI Папа Римський заявив, що Україні необхідно підняти "білий прапор" і погодитись на переговори з Росією.

У Ватикані пояснили, що понтифік закликав до припинення вогню та переговорів, а не до капітуляції України. Представник Святого Престолу пояснив, що Папа використав термін "білий прапор", який запропонував йому інтерв’юер, щоб "позначити припинення воєнних дій і перемир'я, яке досягається через сміливість розпочати переговори".