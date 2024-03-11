Українським військовим можуть підняти "бойові" до 200 тисяч гривень: що для цього потрібно

Усі кошти, які заробляє країна, ідуть на війну й озброєння. В Україні є відмовники, які самовільно залишають частину, відмовляються виконувати наказ. Заступник голови комітету з прав людини Руслан Горбенко не бачить сенсу тримати таких людей у ЗСУ.

Українським військовослужбовцям можуть подвоїти грошові виплати. За словами заступника голови комітету з питань прав людини Руслана Горбенка, з'явилося багато побажань від бійців, які хотіли б отримувати надбавку за бойові не в 100, а 200 тисяч гривень. Про це він повідомив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися та воювати", — сказав Руслан Горбенко.

Він зауважив, що держбюджет не гумовий, зокрема, усі кошти, які заробляє країна, ідуть на війну й озброєння. Проте є військові, які воюють в лапках, ідеться про відмовників, тих, хто самовільно залишає частину. Командири не мають можливості змусити таких громадян виконувати наказ, натомість вони можуть лише написати звіт, після чого таку людину лише покарають "на зарплату".

Як приклад він навів ситуацію, коли чоловік пройшов навчання, його одягли, взули, виплачували зарплату, возили за кордон для підвищення кваліфікації та навчання на іноземній техніці, а потім людина каже, що відмовляється йти на позицію та виконувати завдання.

"Максимум, що командир може зробити в цій ситуації, — просто зняти зарплату. А держава ж розраховувала на людину", — пояснив він.

Горбенко не бачить сенсу тримати таких осіб у лавах ЗСУ, натомість краще ці кошти спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які хочуть воювати й захищати країну.

Нагадаємо, 10 березня очільник "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що наступного тижня в Раді розглянуть ключові правки до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, щодо мобілізації чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю, і питання про відстрочку аспірантів.

Раніше повідомляли, що в разі ухвалення правки №4047 до законопроєкту про мобілізацію та самого документа до лав ЗСУ можуть мобілізувати чоловіків із 18 до 60 років, які звільнилися зі служби.