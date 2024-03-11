Іран представив модель підводного човна класу Fateh: експерти дали оцінку проєкту (фото)

Іранські фахівці під час створення нової субмарини вирішили застосувати технологію AIP. Це механізм, який дає змогу заряджати акумулятори човна, навіть коли він перебуває під водою.

Міністерство оборони Ірану на виставці DIMDEX 2024 у Катарі продемонструвало модель підводного човна класу Fateh. Оглядачі Naval News зацікавилися експонатом, і поспілкувавшись із представниками іранського стенду, дали попередню оцінку новій субмарині.

Під час бесіди з'ясувалося, що іранські конструктори розробили підводний човен, оснащений повітронезалежною руховою установкою (AIP). Завдяки цій технології в іранській субмарині класу Fateh планують замінити батареї на систему AIP.

Повідомляється, що проєкт перебуває на стадії реалізації, і приблизно за рік планується встановити систему AIP на перший підводний човен класу Fateh. І після оцінки результатів на першій субмарині процес модернізації пошириться на інші човни цього ж класу.

"Аналіз зразка передбачає використання рухової установки, подібної до системи Стірлінга. Очікується, що додавання технології AIP значно підвищить експлуатаційні можливості цих субмарин, зокрема, збільшить їхню підводну витривалість, що є ключовим атрибутом дизель-електричних підводних човнів", — зазначили експерти.

Модель системи AIP, розроблена Технологічним університетом Малека Аштара

Що відомо про іранський підводний човен

Підводний човен класу Fateh, пишуть британські оглядачі, є значним досягненням в іранському кораблебудуванні і являє собою якісний стрибок порівняно зі своєю попередницею, човном класу Gadir.

Макет підводного човна класу Fateh

Наприклад, субмарина класу Gadir має водотоннажність у 120 тонн, тоді як Fateh може похвалитися значно більшою водотоннажністю — близько 600 тонн. При цьому глибина занурення апарату становить близько 200 метрів, а запас автономного ходу у відкритому морі може становити до п'яти тижнів, що підкреслює її стійкий бойовий потенціал.

Що стосується озброєння нового підводного човна, то поки що тільки відомо, що воно являє собою чотири 533-мм торпедні апарати, розташовані в носовій частині.

Переваги технології AIP

AIP — це механізм, який дає змогу заряджати акумулятори, навіть коли човен перебуває під водою. Однак навіть при використанні AIP підводний човен повинен спливати на поверхню приблизно кожні три тижні.

Цю технологію вже застосовують на підводних човнах різних країн. Наприклад, на сьогодні майже 20 країн експлуатують такі субмарини: Ізраїль експлуатує Dolphin, Норвегія і Німеччина — Type 212, Швеція — Gotland, Японія — Harushio тощо.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили США мають намір повернути в стрій атомний підводний човен USS Boise, який чекав ремонту близько 10 років.