Відправка військ — "червона лінія": у Словаччині закликали повернути біженців до України

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк вважає, що найбільшою допомогою ЗСУ буде повернення військовозобов'язаних українців з-за кордону. Він переконаний, що вже потрібно шукати мирні рішення.

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що війська НАТО не потрібно відправляти до України, натомість варто повернути "боягузливих" українців з ЄС. Таку заяву він зробив під час ефіру, передає пресслужба партії SMER-SD в Facebook.

"Відправляти в Україну солдатів з країн НАТО — це груба червона лінія, перетин якої значно підвищить ризик глобального конфлікту. Країнам Заходу потрібно дозволити повернення боягузливих українців на Батьківщину" — сказав Роберт Калиняк.

Він зауважив, що найбільшою допомогою українській армії буде те, що вона матиме достатню кількість людей. Наразі ж є біженці, яких захищає ЄС, надає роботу та дім, проте які можуть бути призовниками в Україні.

Також Калиняк наголосив, що заклики словацької опозиції і західних країн щодо збільшення допомоги українським бійцям можуть призвести до ескалації. Зі слів міністра оборони, якщо країни "були серйозно налаштовані" на підтримку України та перемогу над Російською Федерацією, вони б закликали дозволити українським чоловікам призовного віку повернутися на Батьківщину.

Він додав, що вже бачив результати війни "до останнього українця", зокрема тепер настав час шукати мирні рішення. Роберт Калиняк переконаний, що лише негайне припинення бойових дій, зможе запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО обговорюють можливість відправлення військ до України. З його слів, у майбутньому "нічого не слід виключати".

11 березня президент Чехії Петр Павел наголосив, що присутність військ НАТО в Україні не порушує міжнародні норми. Він розповів, що після окупації Криму та частини Донбасу в Україні діяла навчальна місія Альянсу, до складу якої увійшло понад 15 країн.