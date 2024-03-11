Росія, Іран і Китай проведуть спільні військові навчання із флотом та авіацією

За інформацією видання, метою навчань нібито є зміцнення безпеки в регіоні, а також "демонстрація доброї волі та здатності цих країн спільно підтримувати мир у всьому світі".

У вівторок, 12 березня, Росія, Іран та Китай розпочнуть спільні військово-морські навчання "Морський пояс безпеки — 2024". Відповідні навчання пройдуть у північній частині Індійського океану. Про це повідомляє Irna.

За інформацією видання, окрім ВМС Китаю, Ірану та Російської Федерації на навчаннях будуть присутні представники збройних сил Азербайджану, Казахстану, Оману, Пакистану та ПАР.

Згідно з повідомленням, метою навчань нібито є зміцнення безпеки в регіоні, зокрема захист міжнародної морської торгівлі, розширення багатосторонньої співпраці між країнами, що беруть участь у маневрах, боротьба з піратством та тероризмом, обмін оперативним та тактичним досвідом, а також "демонстрація доброї волі та здатності цих країн спільно підтримувати мир у всьому світі".

Як повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міноборони РФ, група російських військових кораблів на чолі з крейсером Тихоокеанського флоту "Варяг" уже прибула до Ірану для участі у цих навчаннях. До них також долучиться й авіація РФ.

За інформацією Nikkei Asia, КНР відправить два бойові кораблі із керованими ракетами і судно забезпечення для участі у "Морському поясі безпеки — 2024".

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони РБ повідомили, що в Збройних силах Білорусі розпочали перевірку бойової готовності. Зокрема, військові повинні приїхати до призначених районів, провести низку навчань і тренувань.