CNN пише про 15 тисяч непальців у ЗС РФ: наскільки реальна ця цифра (інфографіка)

За даними Прикордонної служби ФСБ РФ, 2023 року на територію Росії прибули 1039 "туристів" із Непалу, а 2022 року — тільки 72.

Американське агентство CNN 11 лютого повідомило з покликанням на свої джерела, що до Збройних сил Російської Федерації було завербовано від 14 до 15 тисяч громадян Непалу. Про те, наскільки ця цифра може бути реальною, пише російське інтернет-видання "Медиазона".

Автори публікації вказали на те, що дані Прикордонної служби ФСБ РФ свідчать про різкий стрибок кількості нібито туристів із Непалу до РФ, однак не підтверджують кількості, озвученої американськими журналістами.

Повідомляють, що 2022 року на територію РФ в'їхали 72 "туристів" із Непалу, а 2023 року — 1039, що трохи менше, ніж 2019 року. Більшість із цих людей опинилися на території Росії в четвертому кварталі 2023 року — понад 700 осіб за три місяці.

Динаміка відвідування непальцями Росії Фото: Медиазона

У публікації також згадується про те, що на початку 2024 року непальська влада призупинила видачу дозволів на роботу в Росії та Україні після звісток про загибель 10 непальців під час служби в російській армії. Згідно з офіційними даними Непалу, у ЗС РФ служать до 200 непальців, а близько 100 осіб вважаються зниклими безвісти.

Журналіст центру "Досьє" Денис Коротков у коментарі порталу "Настоящее Время" припустив, що дані про 15 тисяч непальців у лавах ЗС РФ можуть бути завищені. Він зазначив, що присутність на фронті такої кількості людей неможливо не помітити.

Зі свого боку, журналіст "Медіазони" Дмитро Трещанін у коментарі виданню зазначив, що існують докази участі непальців у війні на боці РФ, проте немає масових свідчень.

"І якби, як говорили в CNN, на фронті було б навіть дві тисячі осіб, ми це бачили б за втратами і, найголовніше, за полоненими. Якщо втрати, особливо іноземних громадян, відносно простіше приховувати — приблизно на рівні зеків, то полонених ти ніяк не приховаєш. Ми бачимо, що громадяни Непалу потрапляють в український полон. Але йдеться, по-моєму, про чотирьох", — зазначив Трещанін.

Вербування непальців у ЗС РФ: що відомо

Нагадаємо, 11 лютого агентство CNN повідомило, що РФ завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, а деякі так і не повернулися. За даними журналістів, їм обіцяли зарплату щонайменше 2000 доларів на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта.

Водночас представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов 12 лютого зазначив, що цифру в 15 тисяч перевірити складно, проте матеріал CNN показує, наскільки масштабною є проблема вербування Росією найманців.

Раніше, 25 лютого, міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд закликав Москву припинити вербування непальських громадян для війни в Україні та повернути додому непальців, які служать в армії РФ.