Українські військові змусили Чорноморський флот сховатися в Новоросійську (фото)

За інформацією осінт-розслідувачів, загалом там перебувають 10 носіїв крилатих ракет і 14 кораблів допоміжного флоту, включно з патрульним катером, що стоїть на рейді.

У мережі інтернет з'явилися супутникові знімки Новоросійської військово-морської бази, на яких видно, що більшість кораблів Чорноморського флоту Росії перебуває в порту. Про це повідомляє 11 березня моніторингова група телеграм-каналу "Кримський вітер".

Як зазначають спостерігачі "Кримського вітру" з покликанням на дані супутникової зйомки американського OSINT-дослідника MT Anderson, в акваторії Новоросійської військово-морської бази перебувають носії крилатих ракет "Калібр":

2 фрегати проєкту "Адмирал Григорович" (із 2);

2 малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М" (із 4);

2 малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт" (із 2);

4 підводні човни проєкту "Варшав'янка" (з 6).

Фото: Twitter

Там же пришвартовані такі кораблі ЧФ Росії:

3 патрульні кораблі проєкту 22160 (один із зенітним ракетно-гарматним комплексом "ТОР" на борту);

3 великі десантні кораблі проєкту 775;

1 великий десантний корабель проєкту "Иван Грен";

1 великий десантний корабель проєкту 1171;

1 тральщик "Александрит";

2 тральщики проєкту 266-М;

1 тральщик проєкту 12660;

1 розвідкорабель проєкту 864.

Фото: Twitter Фото: Twitter

Супутникові знімки 10 березня опублікував американський OSINT-дослідник MT Anderson у своєму акаунті соцмережі Х.

Раніше "Кримський вітер" повідомляв, що на рейді Новоросійська Чорноморський флот поставив патрульний корабель — аналог втопленого "Сергея Котова" — для посилення ППО.

Аналіз супутникових знімків за 27 лютого, також зроблених OSINT-дослідником MT Anderson, свідчить, що так само російське командування на рейді Новоросійська тримало патрульний корабель для посилення ППО.

Аналогічну тактику понад пів року тому командування російського флоту застосовувало в Севастополі, де біля входу в бухту був пришвартований до бочок малий ракетний корабель "Циклон" із зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-МЕ" на борту. Сучасне радіолокаційне озброєння цього корвета дає змогу посилити протиповітряну оборону акваторії та берегових військових об'єктів.

Нагадаємо, раніше моніторингова група "Кримського вітру" відстежила та сфотографувала кораблі в Цемеській затоці Новоросійська та з'ясувала, що командування часто тримає їх на рейді, а не біля причалів.

Що означає для ЧФ передислокація в Новоросійськ

Регулярні атаки ЗСУ по військових та інфраструктурних об'єктах в анексованому Криму призвели до різкого скорочення ударів по території України з боку кораблів Чорноморського флоту. Ба більше, ризики бути атакованим ЗСУ в портах анексованого Криму змусили російське командування перебазувати судна із Севастополя до Новоросійська, зазначають самі ж російські експерти.

Водночас командуванню ЧФ не вдалося зробити це за правилами воєнного часу — судна флоту слід було б розосередити в різних портах і підготувати там відповідну матеріально-технічну базу й інфраструктуру, однак російське військове командування цього не зробило.

Із кінця 2023 року російське командування стало менше ризикувати: воно намагається тримати ракетоносії подалі від українського узбережжя та запускає ракети з Новоросійська. Зміна дислокації серйозно обмежує можливості флоту, оскільки все тилове забезпечення перебуває все ще в Севастополі, а порт Новоросійська, наприклад, навіть не обладнано для завантаження ракет "Калібр" на кораблі. У результаті кораблі все одно змушені заходити в порти Криму та наражатися на небезпеку потрапити під обстріл із боку України.

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомили: РФ може застосувати ядерну зброю, якщо втратить 20% підводних човнів.

Також повідомлялося, що у ВМС розповіли про деталі знищення російського корабля "Сергей Котов" і серйозні втрати екіпажу.