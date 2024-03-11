Контрнаступ у 2024-му або нові Авдіївки: у ЦРУ назвали два сценарії майбутнього України (відео)

За оцінкою директора розвідвідомства Вільяма Бернса, з додатковою допомогою Україна могла б утримати лінію фронту з 2024-го до початку 2025-го. Але є і не настільки райдужний прогноз.

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, який нещодавно повернувся зі своєї десятої поїздки в Україну, на слуханнях за участю голів розвідувальних спільнот США в Сенаті заявив, що зараз Україна опинилася на роздоріжжі, і що майбутнє Києва без американської військової допомоги видається вельми непривабливим. Засідання транслювалося на сайті Спеціального комітету Сенату США з розвідки.

Бернс описав два сценарії подальшого розвитку подій — із західною допомогою і без неї.

"Ми перебуваємо на важливому роздоріжжі стосовно України, європейської безпеки та довгострокових інтересів Сполучених Штатів у світі", — сказав він.

Якщо піти одним шляхом — з додатковою підтримкою для України — тоді країна зможе домогтися стратегічного успіху і стратегічної поразки для Володимира Путіна.

За оцінками США, завдяки додатковій допомозі Україна зможе самостійно утримати лінію оборони в період з 2024 року — до початку 2025-го. При цьому Сили оборони зможуть завдавати шкоди РФ за допомогою пронизливих ударів по Криму і Чорноморському флоту, продовжуючи успішну серію з 15 знищених кораблів РФ за останні пів року.

Путін не зможе контролювати вибір України

"Іншими словами, завдяки додатковій допомозі Україна до кінця 2024-го — початку 2025-го буде в положенні, коли зможе повернути контрнаступальну ініціативу і вести переговори з позиції сили", — зазначив він.

За словами Бернса, за такого розвитку подій Україна доб'ється результату, коли Путін, який намагався поневолити країну, не зможе контролювати її вибір. Україна утвердиться як сильна суверенна країна й увійде в західні інституції.

З'являться можливості відновитися від цієї жахливої агресії, а на Росію чекатимуть довгострокові наслідки путінського жорстокого вторгнення.

"Без допомоги Заходу буде більше Авдіївок"

Але без додаткової допомоги майбутнє України видається куди похмурішим, вважає Бернс.

"Україна втрачатиме території й значні території у 2024 році", — попередив він і також навів слова українського військовослужбовця, про те, що бійці билися доти, доки могли, але під час битви за Авдіївку закінчилися боєприпаси, і потім росіяни просто продовжували йти.

"І я думаю, без додаткової допомоги у 2024-му ми побачимо більше Авдіївок. На мою думку, це буде велика історична помилка Сполучених Штатів <…> Наслідки відіб'ються не тільки на Україні або європейській безпеці", — сказав він.

Доповідь Бернса перервав чоловік із гаслами на підтримку палестинців: про те, що "Ізраїль винищує палестинців", що "діти вмирають від голоду". "Не підтримуйте винищення палестинців, зупиніть постачання зброї Ізраїлю, не підтримуйте голод дітей", — закликав він.

Вільям Бернс — про майбутнє України (з 42:51)

Директор ЦРУ продовжив виступ словами про те, що якщо інші союзники США побачать, що Вашингтон призупиняє підтримку України, це не тільки посіє сумніви серед союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й підігріє амбіції китайського керівництва.

"Справа не в тому, що українцям не вистачає відваги, їм не вистачає боєприпасів, а в нас закінчується час, поки ми можемо їм допомогти", — заявив він.

Також, за оцінками ЦРУ, у РФ серйозно не розглядають можливість мирних переговорів з Україною і не готові до компромісів.

"Якщо ми хочемо серйозних переговорів, вам доведеться допомогти українцям показати Путіну, що він помиляється у своєму уявленні про те, що час на його боці", — сказав Бернс.

Нагадай, що Столтенберг заявив, що НАТО не планує відправляти війська в Україну.

Також повідомлялося, що в проєкті бюджету США передбачено 61 мільярд доларів військової допомоги для України.