Результат спецоперації: російський військкор "Тринадцятий" спростував чутки про свою загибель (відео)

Як розповів сам Єгор Гузенко, постановка з його смертю була нібито спецоперацією з виявлення українських розвідників, які працюють у тилу РФ.

Російський військкор Єгор Гузенко, який більш відомий під позивним "Тринадцятий", спростував чутки про свою смерть. Він опублікував відеозвернення на своєму каналі в Telegram.

За його словами, ситуація з його "фейковою" смертю була нібито спецоперацією з виявлення агентів ГУР МО України, які працюють у російському тилу.

Пізніше окупант опублікував пост, у якому розповів, що під час операції нібито вдалося вийти на агентів, у чиє завдання входить ліквідація лідерів думок у РФ.

"Далі була суцільна імпровізація, навіть фото постановочне довелося мутити, кров штучну, весело", — написав окупант.

Хто такий Єгор Гузенко

Російський військовослужбовець Єгор Гузенко (позивний "Тринадцятий") може бути причетний до жорстокої страти українського військового, якому на відео відрізали голову. У мережі він активно публікував натяки і заклики до подібних розправ. Гузенко служив у ВДВ РФ, родом зі Ставропілля.

У 2015 році вступив до лав терористів так званої "ДНР", взявши собі позивний "Тринадцятий". Крім того, він брав участь у бойових діях у Сирії. Пізніше фігурував у кількох бійках на території Росії, а 2021 року вистрілив із газового пістолета в обличчя перехожому в центрі Санкт-Петербурга.

Крім того, 6 червня 2023 року гузенко зізнався, що підірвали Каховську ГЕС саме російські війська. Водночас він закликав і далі здійснювати техногенні катастрофи на території України.

Нагадаємо, 11 березня в мережі почали ширитися чутки про ймовірну загибель Єгора Гузенка "Тринадцятого".