Понад 900 на день: у РФ сильно зросли військові кладовища на тлі війни в Україні, — ЗМІ (фото)

Британський офіцер Пітер Інгрем розповів, що збільшення кількості могил на кладовищах показує, що російські мобілізовані платять величезну ціну за скромні територіальні "придбання" РФ.

На супутникових знімках можна побачити, як сильно виросли російські військові кладовища на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише видання The Telegraph.

За словами журналістів, що від початку вторгнення в лютому 2022 року кладовища, пов'язані з елітними підрозділами, як-от гвардійська повітряно-десантна дивізія, гвардійська моторизована дивізія і ПВК "Вагнер", значно зросли в розмірах.

Це можна побачити на супутникових фото Maxar Technologies. Наприклад, на одній ділянці Тульського кладовища кількість могил зросла приблизно вчетверо в період із жовтня 2021 року до квітня 2023 року.

Тульське кладовище у 2023 році Фото: The Telegraph

Крім того, як повідомляється, на Богородському кладовищі, яке розташоване поруч, було прибудовано абсолютно нову ділянку. Вона, судячи з усього, збільшилася втричі.

Богородське кладовище Фото: The Telegraph

Видання пише, що ці кладовища пов'язані зі 106-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією. Її солдати брали участь у боях за Бахмут.

Колишній офіцер розвідки британської армії і фахівець з планування НАТО, полковник Філіп Інгрем назвав ці зображення "вражаючими". За його словами, вони показують величезну ціну, яку доводиться платити російським мобілізованим.

"Я не здивований явним зростанням кладовищ біля баз, оскільки наразі Росія втрачає понад 900 військовослужбовців на день за мінімальних територіальних придбань", — розповів він.

Журналісти зазначили, що за даними Міністерства оборони Великої Британії, втрати РФ у війні проти України становлять близько 70 тисяч осіб убитими. Однак у США вважають, що ця цифра може сягати і 120 тисяч убитими.

"Реальність для росіян така, що збільшення розмірів цих кладовищ не повністю відображає справжню кількість загиблих росіян", — сказав Інгрем.

За його словами, тіла багатьох убитих окупантів залишаються на полі бою.

Кладовище ПВК Вагнер у Росії Фото: The Telegraph

Видання зазначило, що Бакинське і Березовське кладовища, які пов'язані з ПВК "Вагнер", значно розширилися з лютого 2022 року. Вважається, що з початку війни загинуло до 21 000 бійців "вагнерівців".

Нагадаємо, у ВМС озвучили втрати Чорноморського флоту Росії. За словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, українці вразили 27 одиниць ЧФ РФ, проте в Чорному морі все ще зберігається присутність російських ракетоносіїв.