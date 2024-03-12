Стійкий противник: у США з'ясували, чи хоче РФ справжнього конфлікту з НАТО

У Вашингтоні вважають, що Кремль нарощуватиме свій ядерний потенціал для стратегічного стримування. Також РФ намагатиметься впливати на союзників США та їхнє становище.

Російська Федерація "майже напевно" не хоче розпочинати прямий військовий конфлікт із НАТО або США. Такого висновку дійшла американська розвідувальна спільнота, про що йдеться у щорічній доповіді.

У доповіді йдеться про те, що РФ продовжуватиме асиметричну активність нижче того рівня, який, за її розрахунками, є порогом військового конфлікту в глобальному масштабі.

Так, за словами аналітиків, Кремль нарощуватиме свій ядерний потенціал для стратегічного стримування. Крім того, Москві потрібно більше ядерних ракет на випадок потенційного прямого конфлікту з НАТО і США. У Пентагоні вважають, що Росія залишиться "стійким противником".

Повідомляється, що Росія також продовжить використовувати ситуацію у світі, щоб просувати свої інтереси, а також впливати на американських союзників і їхнє становище. Кремль зможе зберегти свої важелі впливу в енергетичному секторі, оскільки 2023 року вона досі залишалася другим за показниками постачальником скрапленого природного газу (ЗПГ) до Європи.

У доповіді наголошується, що РФ зміцнює економічні зв'язки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Також вони співпрацюють у сфері оборонного виробництва. Це може стати серйозним викликом для Заходу. Можливе також збільшення впливу РФ в Африці та на Близькому Сході.

У розвідці зазначили, що доповідь склали на основі даних, які були доступні на момент 22 січня 2024 року.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що промисловість РФ не зможе забезпечити війська для великого наступу 2024 року в Україні. Так, росіяни віддають перевагу короткостроковим досягненням і дуже обмеженим територіальним завоюванням. Вони мало дбають про довгострокову стійкість і оперативно значущі операції.

Також ЗМІ повідомляли, що РФ виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж США і Європа. Наразі Росія випускає приблизно 10 тисяч боєприпасів на день. Водночас Україна може виробляти лише 2 тисячі.