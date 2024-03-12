ЗС РФ скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську: почалася пожежа (фото)

Унаслідок авіаудару, за даними ДСНС, загорілися квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді. Сам п'ятиповерховий житловий будинок у Куп'янську частково зруйновано.

У ніч на вівторок, 12 березня, російські окупанти знову атакували Куп'янськ Харківської області. Так, загарбники скинули керовану авіабомбу на житловий будинок. Про це повідомила пресслужба ДСНС України

Внаслідок вибуху сталося руйнування п'ятиповерхового житлового будинку. Крім цього, виникло кілька осередків пожежі на місці атаки.

Пост ДСНС

"Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді та ще одне приміщення в іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м", — повідомили рятувальники.

Співробітники ДСНС повідомляють, що до 04:15 вдалося повністю ліквідувати вогонь.

Під час проведення огляду пошкодженої будівлі не було виявлено ні загиблих, ні постраждалих.

ЗС РФ скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську ЗС РФ скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську ЗС РФ скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську Фото: ДСНС ЗС РФ скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську

Нагадаємо, що вдень 28 лютого російські війська вдарили керованими авіабомбами (УАБами) по центру міста Куп'янськ у Харківській області. УАБи влучили в цивільні споруди, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Також 8 березня російські військові атакували Чугуїв і Куп'янськ у Харківській області. Унаслідок ударів є загиблі та поранені, а також пошкоджено житлові будинки.

На початку березня Синєгубов повідомляв, що в зазначених населених пунктах Куп'янського району є сім'ї зі 161 дитиною, які щодня зазнають атак артилерії, мінометів, БПЛА та авіації. За даними очільника ОВА, від початку 2024 року півтори тисячі осіб, з яких 140 дітей, вдалося евакуювати із зон бойових дій у Харківській області.